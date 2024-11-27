Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε «τα απαραίτητα μέτρα» για να αναπτυχθεί εκ νέου στο νότιο τμήμα της χώρας, αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Μετά την έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας ο στρατός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του στον νότιο» Λίβανο, επεσήμαναν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, ο στρατός της χώρας του θα αναπτύξει κάπου 5.000 μέλη στην περιοχή των συνόρων καθώς θα αποσύρονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι μαχητές της Χεζμπολά.

Παράλληλα ο λιβανέζικος στρατός ζήτησε από τους κατοίκους των μεθοριακών περιοχών να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, προτού αποσυρθούν από την περιοχή τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Η διοίκηση του στρατού ζητεί από τους πολίτες να περιμένουν προτού επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις που βρίσκονται στο μέτωπο στο οποίο έχουν διεισδύσει οι δυνάμεις του ισραηλινού εχθρού αναμένοντας την αποχώρησή τους», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Αργά εχθές τη νύχτα, μετά από σχεδόν έναν χρόνο μαχών, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα διστάσει να επιτεθεί, εάν η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτικής οργάνωση σπάσει οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας.

Σιωπή από την Χεζμπολάχ και το Ιράν

Η εκεχειρία σταματά τον πόλεμο που ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Ισραήλ και εκατοντάδες χιλιάδες στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 3.823 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο πόλεμος ανάγκασε άλλους περίπου 900.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά έχασαν τη ζωή τους 82 στρατιωτικοί και 47 πολίτες στις επιθέσεις και τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, κατά τον επίσημο απολογισμό.

Η Χεζμπολά δεν συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, καλώντας τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι να διαπραγματευτεί εξ ονόματός της. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα δημόσια κανένα σχόλιο για τη συμφωνία.

Ωστόσο, στέλεχος του σιιτικού κινήματος δήλωσε στον λιβανικό τηλεοπτικό σταθμό Αλ Τζαντίντ πως η παράταξή του χαιρετίζει την επέκταση της εξουσίας του κράτους του Λιβάνου, ενώ διαβεβαίωσε πως - αντίθετα με όσα εκτιμούν αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι και αναλυτές - η Χεζμπολά θα βγει από τον πόλεμο ενισχυμένη.

«Χιλιάδες θα ενταχθούν στην αντίσταση», προέβλεψε ο Χασάν Φαντλάλα, μέλος του λιβανικού κοινοβουλίου, τονίζοντας πως η ισραηλινή απαίτηση να αφοπλιστεί το κίνημα δεν θα ικανοποιηθεί.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα επιτρέψει στον στρατό ρου να «εντείνει» την πίεση στη Χαμάς, εναντίον της οποίας συνεχίζεται ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας για 418η ημέρα.

«Μόλις η Χεζμπολά τεθεί εκτός παιγνιδιού, η Χαμάς θα βρεθεί μόνη (στη Λωρίδα της Γάζας). Η πίεσή μας θα ενταθεί, και αυτό θα έχει συμβολή στην ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας», διαβεβαίωσε χθες βράδυ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Η κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει επίσης στο Ισραήλ να «επικεντρωθεί στην ιρανική απειλή», πρόσθεσε.

Το Ιράν χαιρετίζει τον «τερματισμό της επίθεσης» του Ισραήλ

Η Τεχεράνη θεωρείται ο βασικός υποστηρικτής της Χεζμπολά, της Χαμάς και άλλων κινημάτων στη Μέση Ανατολή που εναντιώνονται στο Ισραήλ.

Η ιρανική διπλωματία εξήρε τον «τερματισμό της επίθεσης» του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το Ιράν «χαιρετίζει την είδηση του τερματισμού της επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου» και εκφράζει τη «σθεναρή υποστήριξή (του) στην κυβέρνηση, στο έθνος και στην αντίσταση του Λιβάνου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

