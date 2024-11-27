Το συριακό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διελεύσεις στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας αργά χθες βράδυ, μερικές ώρες προτού τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του λιβανικού εδάφους, στοχοποιώντας συνοριακές διελεύσεις (στη μεθόριο) της Συρίας και του Λιβάνου», σημείωσε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Η επίθεση σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο στρατιώτες» -τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν πολίτες- και «τραυμάτισε άλλους 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, γυναίκες και εργαζόμενους της συριακής αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου», πρόσθεσε η Δαμασκός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

