Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Τρίτη επόμενο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR) δικηγόρο ειδικευμένο στο διεθνές εμπορικό δίκαιο, τον Τζέιμισον Γκριρ, που είχε ήδη διακριθεί στην άσκηση επιθετικής πολιτικής έναντι της Κίνας στην προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.

Ακόμη, ο κ. Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Χάσετ, που είχε επίσης υπηρετήσει κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), για να αναλάβει πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC) του Λευκού Οίκου.

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ανησυχία για το επαπειλούμενο ξέσπασμα νέων εμπορικών πολέμων, απειλώντας μια ημέρα νωρίτερα πως θα αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα, αλλά και στον Καναδά και στο Μεξικό, από την πρώτη ημέρα της θητεία του, την 20ή Ιανουαρίου.

«Ο Τζέιμισον διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας επιβάλλοντας δασμούς στην Κίνα και άλλες χώρες για να καταπολεμηθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», ανέφερε ο κ. Τραμπ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

Εξήρε επίσης το έργο του κ. Γκριρ για να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο άλλοτε διευθυντής του γραφείου του Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, ο οποίος ήταν ο USTR στην πρώτη θητεία του κ. Τραμπ, μέγας πολέμιος της Κίνας, ο κ. Γκριρ, αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική που εννοεί να ασκήσει ο Ρεπουμπλικάνος στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου.

Ο Τζέιμισον Γκριρ συνδέθηκε με αποφάσεις του Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ που αποτελούσαν μέρος της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για να αναγκαστεί να αλλάξει στάση η Κίνα για διάφορα ζητήματα. Ειδικά η αύξηση των δασμών κατά 300 δισεκ. δολάρια σε κινεζικά προϊόντα εισαγόμενα στις ΗΠΑ είχε σκοπό να αναγκαστεί το Πεκίνο να δεχθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο θώκος του αντιπροσώπου για το (σ.σ. διεθνές) εμπόριο είναι ισοδύναμος με υπουργικό, όμως ο κάτοχός του αναφέρεται απευθείας στον Λευκό Οίκο. Είναι στρατηγικής σημασίας για ουσιώδεις διαστάσεις της εμπορικής πολιτικής, ειδικά για τους δασμούς και τις διαπραγματεύσεις για εμπορικά ζητήματα. Εκπροσωπεί άλλωστε τις ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), όπου ενδέχεται να κριθούν εμπορικές διενέξεις.

Ο κ. Γκριρ, δικηγόρος στην εταιρία King & Spalding από την Καλιφόρνια, υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία με δράση στο Ιράκ, κατά τον κ. Τραμπ.

Ο σύμβουλος του κ. Τραμπ για οικονομικά θέματα στην πρώτη του θητεία κ. Χάσετ αναμένεται επίσης να έχει συμβολή στην προώθηση του οικονομικού προγράμματος του Ρεπουμπλικάνου που συμπεριλαμβάνει μειώσεις φόρων, και στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.

«Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να βοηθηθούν οι αμερικανικές οικογένειες να συνέλθουν από τον πληθωρισμό που εξαπέλυσε η κυβέρνηση (του απερχόμενου Δημοκρατικού προέδρου Τζο) Μπάιντεν», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ σε χωριστή ανακοίνωσή του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα αναθέσει το υπουργείο Εμπορίου στον Χάουαρντ Λάτνικ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής τράπεζας Cantor Fitzgerald και επίσης σφοδρό επικριτή της Κίνας. Ανέφερε επίσης πως ο κ. Λάτνικ θα αναλάβει ρόλο επιβλέποντα του USTR, που ως τώρα αναφερόταν στην προεδρία. Για την θεσμική αυτή αλλαγή θα απαιτηθεί συναίνεση του Κογκρέσου, όπου πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχουν από τις αρχές Ιανουαρίου πλήρη έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.