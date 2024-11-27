Το πρώτο της παιδί απέκτησε μία γυναίκα 61 ετών στη Βόρεια Μακεδονία, όπου δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σύμφωνα με μέσα των Σκοπιών, η γυναίκα ήθελε απελπισμένα να γίνει μητέρα και προσπαθούσε ανεπιτυχώς εδώ και 37 χρόνια. Είχε καταψύξει τα ωάρια της και έκανε συνεχώς προσπάθειες εγκυμοσύνης με εξωσωματική γονιμοποίηση, ώσπου η τελευταία ήταν επιτυχημένη.

Τελικά, η 61χρονη γέννησε το πρώτο της παιδί με καισαρική στη γυναικολογική κλινική των Σκοπίων και οι δύο χαίρουν άκρας υγείας.

Μάλιστα, θεωρείται η γηραιότερη γυναίκα στη Β. Μακεδονία που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε αυτή την ηλικία.

Η είδηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις αλλά η διευθύντρια του μαιευτηρίου δήλωσε ότι «οι γονείς δεν εγκατέλειψαν την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδί, δεν ενέδωσαν σε αποτυχίες, περιβαλλοντικές πιέσεις και προκαταλήψεις».

Η μητέρα και ο μικρός Πέτρος, όπως ονομάστηκε το μωρό έχουν πάρει ήδη εξιτήριο από την κλινική.



Πηγή: skai.gr

