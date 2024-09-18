Πριν δύο χρόνια, η εταιρεία Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση όλων των εξαρτημάτων των μοντέλων AR-924. Πρόκειται για το μοντέλο μέσω του οποίου προκλήθηκαν ταυτόχρονες εκρήξεις σε Λίβανο και Συρία, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της εταιρείας Gold Apollo – με έδρα την Ταιβάν - αγόρασε η Χεζμπολάχ μέσω ενός Ευρωπαίου διανομέα από τη Βουδαπέστη, όπως υποστηρίζει η ίδια η Gold Apollo.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Gold Apollo τα μοντέλα AR-924 που ανατινάχτηκαν παράγονται και πωλούνται στη Βουδαπέστη από την εταιρεία BAC Consulting KFT.

Τα χαρακτηριστικά των μοντέλων AR-924

Πρόκειται για ασύρματο επαναφορτιζόμενο αλφαριθμητικό τηλεειδοποιητή με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 85 ημέρες και επαναφορτιζόμενη μπαταρία με υποδοχή USB-C. Το Rugged Pager AR924 έχει βαθμολογία IP67 για προστασία από τη σκόνη και το νερό.

Χαρακτηριστικά συσκευής:

Διάρκεια ζωής μπαταρίας – έως 85 ημέρες με 2,5 ώρες για πλήρη φόρτιση μπαταρίας

Σφραγισμένη υποδοχή USB-C με ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Οπίσθιος φωτισμός LED με ευανάγνωστη οθόνη σε άμεσο ηλιακό φως

Προγραμματιζόμενος με το χέρι υπολογιστής

Ανθεκτική σχεδίαση σε σκόνη IP67 και είναι αδιάβροχο

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

Πηγή: skai.gr

