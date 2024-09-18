Λογαριασμός
Βίντεο από τον βομβητή Gold Apollo που προκάλεσε την έκρηξη με τους 12 νεκρούς και πάνω από 2.000 τραυματίες στον Λίβανο

Η επίσημη παρουσίαση της εταιρείας Gold Apollo για τα μοντέλα AR-924, που αποδείχθηκαν μοιραία στις 17 Σεπτεμβρίου και κόστισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους

Gold Apollo

Πριν δύο χρόνια, η εταιρεία Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση όλων των εξαρτημάτων των  μοντέλων AR-924. Πρόκειται για το μοντέλο μέσω του οποίου προκλήθηκαν ταυτόχρονες εκρήξεις σε Λίβανο και Συρία, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της εταιρείας Gold Apollo – με έδρα την Ταιβάν - αγόρασε η Χεζμπολάχ μέσω ενός Ευρωπαίου διανομέα από τη Βουδαπέστη, όπως υποστηρίζει η ίδια η Gold Apollo. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Gold Apollo τα μοντέλα AR-924 που ανατινάχτηκαν παράγονται και πωλούνται στη Βουδαπέστη από την εταιρεία BAC Consulting KFT

Τα χαρακτηριστικά των μοντέλων AR-924

Πρόκειται για ασύρματο επαναφορτιζόμενο αλφαριθμητικό τηλεειδοποιητή με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 85 ημέρες και επαναφορτιζόμενη μπαταρία με υποδοχή USB-C.  Το Rugged Pager AR924 έχει βαθμολογία IP67 για προστασία από τη σκόνη και το νερό.

Χαρακτηριστικά συσκευής:

  • Διάρκεια ζωής μπαταρίας – έως 85 ημέρες με 2,5 ώρες για πλήρη φόρτιση μπαταρίας
  • Σφραγισμένη υποδοχή USB-C με ένδειξη στάθμης μπαταρίας
  • Οπίσθιος φωτισμός LED με ευανάγνωστη οθόνη σε άμεσο ηλιακό φως
  • Προγραμματιζόμενος με το χέρι υπολογιστής 
  • Ανθεκτική σχεδίαση σε σκόνη IP67 και είναι αδιάβροχο
  • Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
 
