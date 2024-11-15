Λίβανος: Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού

Νέοι βομβαρδισμοί έγιναν νωρίς σήμερα το πρωί σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, όπου νέφος γκρίζου καπνού υψωνόταν στον ουρανό της Βηρυτού, κατέγραψαν εικονολήπτες της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από διαταγή εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

«Προς όλους τους κατοίκους των νότιων συνοικιών, συγκεκριμένα (...) στην περιοχή Γομπάιρι (...) βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις ή συμφέροντα της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει με δύναμη ο ισραηλινός στρατός στο άμεσο μέλλον», διεμήνυσε νωρίτερα μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος Αβιχάι Αντραΐ, παροτρύνοντάς τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από κτίρια που υπέδειξε σε αεροφωτογραφίες.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργιο του κινήματος Χεζμπολά, συμμάχου του Ιράν, σφυροκοπούνται εδώ και κι εβδομάδες από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία κι οι κάτοικοί τους έχουν τα έχουν εγκαταλείψει σχεδόν όλοι, αν και ορισμένοι επιστρέφουν, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να δουν αν τα σπίτια τους ή τα καταστήματά τους είναι ακόμη όρθια.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, ο στρατός του Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τα προπύργια της Χεζμπολά, κι από την 30ή Σεπτεμβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Λέει πως έχει σκοπό να εξουδετερώσει το σιιτικό ένοπλο κίνημα για να επιτραπεί η ασφαλής επιτροπή των περίπου 60.000 κατοίκων του βόρειου Ισραήλ που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων πυρών της Χεζμπολά από την 8η Οκτωβρίου, όταν άνοιξε «μέτωπο υποστήριξης» της παλαιστινιακής Χαμάς, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη, ο Λίβανος, χώρα ήδη βυθισμένη στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας του, υπέστη πελώριες «ζημίες», ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά τη διάρκεια του ενός και πλέον έτους εχθροπραξιών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από την 8η Οκτωβρίου 2023, η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές σχεδόν 100.000 ακίνητα, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.