Ο Λίβανος είχε «οικονομικές απώλειες» άνω των πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο σύγκρουσης μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιοποίησε σήμερα η Παγκόσμια Τράπεζα, διευκρινίζοντας ότι σχεδόν 100.000 κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας καλύπτει κυρίως την περίοδο από 8 Οκτωβρίου 2023 έως 27 Οκτωβρίου 2024.

Πριν ακόμη τις διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών που άρχισαν τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού, ο Λίβανος και τα έξι εκατομμύρια των κατοίκων του δοκιμάζονταν από μια πρωτοφανή οικονομική κατάρρευση από το 2019.

Και από τον Σεπτέμβριο του 2024 η υποβόσκουσα σύγκρουση εξελίχθηκε σε ανοιχτό πόλεμο, με καθημερινούς βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού κατά των προπυργίων της Χεζμπολάχ.

«Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές σε 99.209 κατοικίες», υπογραμμίζει σήμερα η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, διευκρινίζοντας ότι 18% αυτών των κατοικιών "καταστράφηκε ολοσχερώς".

Σχεδόν το 81% των νοικοκυριών που επλήγησαν βρίσκονται κυρίως στον νότο της χώρας, στις περιφέρειες της Τύρου, της Ναμπατίγια, της Σιδώνας, της Μπιντ Τζμπέιλ ή ακόμη και της Μαρτζαγιούν, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η σύγκρουση προκάλεσε επίσης «οικονομικές απώλειες 5,1 δισ. δολαρίων» κυρίως στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της γεωργίας.

Όσον αφορά τις "ζημιές" που προκλήθηκαν στα κτίρια, το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τις υπολογίζει σε 3,4 δισ. δολάρια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θεωρεί επίσης ότι η σύγκρουση «μείωσε την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ το 2024 κατά τουλάχιστον 6,6%».

«Αυτό προστίθεται σε πέντε χρόνια ισχυρής οικονομικής συρρίκνωσης στον Λίβανο», υπενθυμίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, αναφερομένη στην οικονομική κατάρρευση στην οποία είχε βυθιστεί η χώρα από το 2019.

Μεταξύ της οικονομικής αυτής κρίσης και των συνεπειών της σύγκρουσης που μαίνεται, ο Λίβανος «χάνει το ισοδύναμο 15 ετών οικονομικής ανάπτυξης», υπογραμμίζει ο διεθνής οργανισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.