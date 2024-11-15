Ανάλυση - Το βασικό επιχείρημα για την υποψηφιότητα του Γκατζ ως γενικού εισαγγελέα: Οι Δημοκρατικοί είναι... χειρότεροι

Του Philip Bump

Για να καταλάβει κανείς γιατί ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον πρώην (από το απόγευμα της Τετάρτης) βουλευτή της Φλόριντα Ματ Γκατζ να αναλάβει καθήκοντα γενικού εισαγγελέα στην επερχόμενη κυβέρνησή του, αρκεί να διαβάσει την ανακοίνωση του ίδιου του Τραμπ.

Η ανακοίνωση περιγράφει τον Ματ Γκατζ ως πτυχιούχο του William & Mary College of Law ως έναν «βαθιά ταλαντούχο και επίμονο δικηγόρο». Και μετά φτάνουμε στα πραγματικά προσόντα του Γκατζ.

«Λίγα θέματα στην Αμερική είναι πιο σημαντικά από το να μπει τέλος στη χρήση της Δικαιοσύνης μας ως όπλου εκδίκησης», αναφέρει η ανακοίνωση. «Ο Ματ θα βάλει τέλος στην Εργαλειοποιημένη Κυβέρνηση, θα προστατεύσει τα Σύνορά μας, θα διαλύσει Εγκληματικές Οργανώσεις και θα αποκαταστήσει την καταρρακωμένη Πίστη και την Εμπιστοσύνη των Αμερικανών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ). Στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, η οποία ασκεί την εποπτεία του DOJ, ο Ματ έπαιξε βασικό ρόλο στην ήττα της Ρωσίας, του Russia Hoax και στην αποκάλυψη της ανησυχητικής και συστημικής Κυβερνητικής Διαφθοράς και Εργαλοιοποίησης».

Παραμερίζοντας τη συχνή χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στην ανακοίνωση, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε αυτήν είναι σε γενικές γραμμές πλασματικές. Η αναφορά στην «εργαλειοποιημένη κυβέρνηση» έχει τις ρίζες της στη δίωξη του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020 και στην αποτυχία παράδοσης διαβαθμισμένων εγγράφων όταν του ζητήθηκε. Η «καταρρακωμένη» πίστη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι συνάρτηση των αμείλικτων κατηγοριών που δεχόταν από τον Τραμπ επειδή είχε το θάρρος να τον ερευνήσει σε όλους τους τομείς.

Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα για το εάν ο Τραμπ ή άτομα που συμμετείχαν στην εκστρατεία του το 2016 επιχείρησαν να βοηθήσουν τη ρωσική προσπάθεια να τονώσει την υποψηφιότητά του. Το αφήγημά του Τραμπ ότι η έρευνα ήταν μια «φάρσα» έχει πλέον φθαρεί. Η έρευνα πάντως βασίστηκε σε πραγματικές ανησυχίες και τελικά κατέληξε σε πολλαπλά σημεία επικοινωνίας μεταξύ συμμάχων του Τραμπ και Ρώσων παραγόντων. Το να επικαλεστεί κάποιος το αφήγημα του Τραμπ ότι η έρευνα ήταν μια «φάρσα» ήταν ένας σίγουρος τρόπος για να κερδίσει την εύνοια του εκλεγμένου προέδρου, οπότε ο Γκατζ και πολλοί άλλοι το έκαναν χωρίς ενδοιασμούς.

Εδώ ακριβώς είναι το φλέγον ζήτημα: Ο Γκατζ είναι έτοιμος να αναιρέσει όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι συνέβησαν, ακόμα κι αν δε συνέβησαν. Και αυτό σημαίνει να αναιρεθούν πράγματα που ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του δεν θέλουν να συμβούν, ακόμα κι αν δεν πρέπει να αναιρεθούν. Πηγή κοντά στον Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι ο διορισμός του Γκατζ είχε σκοπό να «σταματήσει (γεγονότα) σαν αυτό», αναφερόμενος στην έρευνα του FBI στο σπίτι του Διευθύνοντος Συμβούλου της Polymarket, μιας πλατφόρμας στοιχημάτων που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας φέτος. Δήλωση από την εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «προφανή πολιτικά αντίποινα» για το γεγονός ότι... σωστά προέβλεπε ότι ο Τραμπ θα κέρδιζε.

Ακριβώς όπως η πολιτική ήταν το κεντρικό μέσο, μέσω του οποίου ο Τραμπ αντιμετώπισε τα δικά του κατηγορητήρια, όσοι άνθρωποι ήταν πιστοί στον Τραμπ και στις οργανώσεις (ή όσοι μπορούν να παρουσιάζονται ως τέτοιοι) μπορούν να δουν τα νομικά τους προβλήματα να εξαφανίζονται. Γιατί, ξέρετε, είναι μια απλή «εργαλειοποίηση».

Οι σύμμαχοι του Τραμπ που υπερασπίζονται την επιλογή αυτή του Γκατζ μεταφράζουν βέβαια διαφορετικά το επιχείρημα αυτό. Δεν είναι απλώς ότι ο πιστός στον Τραμπ Γκατζ θα ευτελίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι ότι ο πήχης για αυτό που χαρακτηρίζεται ως καλός γενικός εισαγγελέας είχε ήδη ευτελισθεί από τους Δημοκρατικούς διορισμένους.

Ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος JD Vance στήριξε την υποψηφιότητα του Γκατζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το κύριο ζήτημα με τον Ματ Γκάτζ είναι ότι χρησιμοποίησε το γραφείο του για να διώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους και εξουσιοδοτούσε ομοσπονδιακούς πράκτορες για να παρενοχλήσουν γονείς που διαμαρτύρονταν ειρηνικά στις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής», έγραψε. Στη συνέχεια: «Ω, περιμένετε, αυτός είναι στην πραγματικότητα ο Μέρικ Γκάρλαντ, ο σημερινός γενικός εισαγγελέας».

Στο Fox News, ο γερουσιαστής Lindsey Graham εξέφρασε μια παρόμοια άποψη.

«Λέω στους δημοκρατικούς φίλους μου: Οι εκλογές έχουν συνέπειες, είτε σας αρέσει είτε όχι», είπε - υποδηλώνοντας ότι ο Γκατζ άξιζε για αυτή τη θέση, έστω και μόνο επειδή ήταν ο υποψήφιος του εκλεγμένου προέδρου.

«Κατηγορείς τον Ματ ότι έκανε ακριβώς αυτό που έκανες», συνέχισε. «Ο Ματ Γκατζ δεν είπε ψέματα ενόρκως. Ο Ματ Γκατζ δεν υπέγραψε τα εντάλματα της FISA (του Νόμος περί επιτήρησης ξένων πληροφοριών) που βασίζονταν στη ρωσική παραπληροφόρηση. Έτσι, θα δώσουμε στον πρόεδρο την ευκαιρία να προωθήσει τους ανθρώπους του. Προς κάθε Ρεπουμπλικάνο: Δώστε στον Ματ μια ευκαιρία».

Ωστόσο, το «δώσε του μια ευκαιρία» δεν είναι το ίδιο με το «να το κάνει αυτό».

Η επιλογή του Τραμπ είναι μια αντίδραση στον προφανή εκνευρισμό του επειδή αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα ερευνών. Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του για αυτή του την επιλογή συχνά εδράζουν στην ιδέα ότι το επίπεδο υπηρεσιών του γενικού εισαγγελέα είχε καταβαραθρωθεί εξαιτίας των Δημοκρατικών.

Αν βγούμε όμως από το σκεπτικό του Τραμπ, στην πραγματικότητα, η επιλογή του Γκατζ μοιάζει με τον διορισμό ενός στόχου ομοσπονδιακής έρευνας που έγινε από έναν άνθρωπο που έγινε επίσης στόχος της ομοσπονδιακής έρευνας με στόχο την εκδίκηση των ομοσπονδιακών ερευνητών.

* O Philip Bump είναι αρθρογράφος της Washington Post. Γράφει το newsletter "Πώς να διαβάσετε αυτό το διάγραμμα" και είναι ο συγγραφέας του "The Aftermath: The Last Days of the Baby Boom and the Future of Power in America"

Πηγή: The Washington Post

