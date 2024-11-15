Η ανθρωπογεωγραφία της κυβέρνησης Τραμπ

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων προσωπικοτήτων που έχει ανακοινώσει ως τώρα ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος , αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας.

, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας. Μάρκο Ρούμπιο , γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών.

, γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών. Ματς Γκετς , βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης.

, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης. Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ , δικηγόροι του κ. Τραμπ: υφυπουργοί Δικαιοσύνης.

, δικηγόροι του κ. Τραμπ: υφυπουργοί Δικαιοσύνης. Πιτ Χέγκσεθ , πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας.

, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας. Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι , επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

, επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». Μάικ Γουόλτς , βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.

, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας. Τάλσι Γκάμπαρντ , πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Τζον Ράτκλιφ , πρώην DNI: διευθυντής της CIA.

, πρώην DNI: διευθυντής της CIA. Κρίστι Νόεμ , κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας. Τομ Χόμαν , πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων.

, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων. Σούζι Γουάιλς , υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου.

, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου. Ελίζ Στεφάνικ , βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ.

, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ. Μάικ Χάκαμπι , πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο: πρεσβευτής στο Ισραήλ.

, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο: πρεσβευτής στο Ισραήλ. Λι Ζέλντιν , άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).

, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA). Στίβεν Μίλερ , σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας.

, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας. Νταγκ Κόλινς , πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων.

, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων. Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

