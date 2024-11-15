Λογαριασμός
Η ανθρωπογεωγραφία της κυβέρνησης Τραμπ

Τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα - Αναλαμβάνουν σημαντικά πόστα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ή στις υπηρεσίες στον Λευκό Οίκο

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων προσωπικοτήτων που έχει ανακοινώσει ως τώρα ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

  • Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας.
  • Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών.
  • Ματς Γκετς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης.
  • Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ, δικηγόροι του κ. Τραμπ: υφυπουργοί Δικαιοσύνης.
  • Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας.
  • Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι, επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».
  • Μάικ Γουόλτς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.
  • Τάλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.
  • Τζον Ράτκλιφ, πρώην DNI: διευθυντής της CIA.
  • Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.
  • Τομ Χόμαν, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων.
  • Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου.
  • Ελίζ Στεφάνικ, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ.
  • Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο: πρεσβευτής στο Ισραήλ.
  • Λι Ζέλντιν, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).
  • Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας.
  • Νταγκ Κόλινς, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων.
  • Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

