Η ανθρωπογεωγραφία της κυβέρνησης Τραμπ

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων προσωπικοτήτων που έχει ανακοινώσει ως τώρα ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.
- Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας.
- Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών.
- Ματς Γκετς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης.
- Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ, δικηγόροι του κ. Τραμπ: υφυπουργοί Δικαιοσύνης.
- Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας.
- Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι, επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».
- Μάικ Γουόλτς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.
- Τάλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.
- Τζον Ράτκλιφ, πρώην DNI: διευθυντής της CIA.
- Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.
- Τομ Χόμαν, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων.
- Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου.
- Ελίζ Στεφάνικ, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ.
- Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο: πρεσβευτής στο Ισραήλ.
- Λι Ζέλντιν, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).
- Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας.
- Νταγκ Κόλινς, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων.
- Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
