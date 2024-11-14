Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, από ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον έξι νεκροί – μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ

Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο: 6 νεκροί, 4 διασώστες μεταξύ των νεκρών

Τουλάχιστον έξι νεκροί – μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – είναι ο απολογισμός ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Άραμπ Σαλίμ του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε απόψε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση στην Άραμπ Σαλίμ», βάζοντας στο στόχαστρο κέντρο της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, «σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταδικάζει τα «εγκλήματα» σε βάρος διασωστών και υγειονομικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος πλήγμα Κρίση στη Μέση Ανατολή Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark