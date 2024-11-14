Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο: 6 νεκροί, 4 διασώστες μεταξύ των νεκρών

Τουλάχιστον έξι νεκροί – μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – είναι ο απολογισμός ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Άραμπ Σαλίμ του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε απόψε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση στην Άραμπ Σαλίμ», βάζοντας στο στόχαστρο κέντρο της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, «σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταδικάζει τα «εγκλήματα» σε βάρος διασωστών και υγειονομικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

