Κρίση στην Αϊτή: Πανικός στο Πορτ-ο-Πρενς, οικογένειες φεύγουν άρον-άρον από τις γειτονιές τους

Πανικός επικράτησε την Πέμπτη σε περιοχές της Πορτ-ο-Πρενς, όπου εκατοντάδες οικογένειες τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από συμμορίες που κυρίευσαν συνοικία στρατηγικής σημασίας της αϊτινής πρωτεύουσας, εναντίον της οποίας έκαναν εφόδους για αρκετούς μήνες.

Κάτοικοι των συνοικιών Ναζόν, Ντελμά 30 και Κριστ-Ρουά φοβούνται πως οι γειτονιές τους θα γίνουν οι επόμενοι στόχοι συμμοριών που λυμαίνονται τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου και πολλοί έφυγαν, με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με μοτοσικλέτες, έχοντας μαζί τους κάποια ρούχα, σημαντικά έγγραφα, ακόμη και κάποια έπιπλα που μπορούσαν να μεταφέρουν.

Η συνοικία Σολινό έπεσε προχθές Τετάρτη, την κατέλαβε η «Viv Ansanm» («Ζούμε Μαζί»), συμμαχία συμμοριών που σχηματίστηκε τον Φεβρουάριο και οι ενέργειές της οδήγησαν στην παραίτηση του αμφιλεγόμενου de facto πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί.

Προσπαθούσε να κυριεύσει την περιοχή αυτή επί μήνες, καθώς προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα: πρόσβαση σε σημαντικούς οδικούς άξονες και τη σύνδεση με άλλες συνοικίες υπό τον ζυγό της στο κέντρο.

«Ζούσα στη Σολινό. Δεν μπορώ να μείνω πλέον. Κακοποιοί με έδιωξαν από το σπίτι μου. Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω. Θα ζήσω στον δρόμο», είπε η Μαρζορί, με λιγοστά προσωπικά της είδη που μετέφερε πακεταρισμένα πάνω στο κεφάλι, κοντά στη Ναζόν. «Δεν μπορώ πλέον να ακούω να σφυρίζουν σφαίρες. Κάνει κακό στην ψυχική μου υγεία. Είμαι εξουθενωμένη».

Εκατοντάδες κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στα τοπικά γραφεία του γραφείου προστασίας του πολίτη (OPC) στη συνοικία Μπουρντόν, τα οποία μετατράπηκαν σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων, όπως πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία τους τελευταίους μήνες.

«Ο μεγάλος μου γιος σκοτώθηκε από κακοποιούς τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς εκεί κάτω, στη Ντελμά. Πυρπόλησαν το σπίτι μου. Κατέφυγα στη Σολινό, σε άλλο σπίτι. Αλλά έβαλαν φωτιά και σ’ αυτό», αφηγήθηκε ο Αβενέλ, πρόσφυγας στο OPC, μαζί με τη γυναίκα του και τρία παιδιά τους.

Από τη Δευτέρα, το Πορτ-ο-Πρενς ζει στους ρυθμούς της νέας κλιμάκωσης της βίας της Viv Ansanm, με φόντο πολιτική κρίση που κορυφώθηκε με την αποπομπή του πρωθυπουργού Γκάρι Κονίλ από το προεδρικό συμβούλιο μετάβασης και την αντικατάστασή του από τον επιχειρηματία Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.

Αυτός ο τελευταίος, που ορκίστηκε τη Δευτέρα, υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να οργανώσει εκλογές στην Αϊτή, τις πρώτες από το 2016. Διεξάγει έκτοτε διαβουλεύσεις για να σχηματίσει το υπουργικό του συμβούλιο.

Η αϊτινή πρωτεύουσα έχει εξάλλου αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο, μετά την απόφαση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) να απαγορεύσει τις εμπορικές πτήσεις εταιρειών των ΗΠΑ προς το διεθνές αεροδρόμιο της Πορτ-ο-Πρενς, αφού τρία αεροσκάφη χτυπήθηκαν από σφαίρες τη Δευτέρα.

Πάνω από 700.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφότου η βία των συμμοριών κλιμακώθηκε περαιτέρω φέτος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί, ενώ είναι πλέον βουνό οι καταγγελίες για σεξουαλική βία, απαγωγές για λύτρα και εκβιάσεις, την ώρα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού απειλείται από λιμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.