Της Αθηνάς Παπακώστα

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο αιματηρή εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στον Λίβανο. Τουλάχιστον 492 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 1.600 είναι οι τραυματίες έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά 1.300 στόχων της Χεζμπολάχ σε 24 ώρες στο νότιο τμήμα της χώρας αλλά και στην κοιλάδα Μπεκάα κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία. 35 παιδιά και 58 γυναίκες είναι ανάμεσα στα θύματα.

Εν μέσω βομβαρδισμών, χιλιάδες ήταν εκείνοι οι οποίοι οδηγώντας εκκένωσαν τις εστίες τους στα νότια της χώρας και με την ελπίδα πως στη Βηρυτό θα είναι ασφαλείς φόρτωσαν όσα από τα υπάρχοντά τους πρόλαβαν και έφυγαν για την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνιζε πως «υποσχέθηκα ότι θα αλλάζαμε την ισορροπία ασφαλείας, την ισορροπία δυνάμεων στον βορρά – και αυτό ακριβώς κάνουμε», ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυε τουλάχιστον 200 ρουκέτες κατά του βόρειου Ισραήλ με τις σειρήνες να σημαίνουν στη Χάιφα.

Η σύγκρουση Ισραήλ - Χεζμπολάχ συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Οι τρέχουσες όμως εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές άρχισαν μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σήμερα, ακόμη και αν επισήμως απουσιάζει η κήρυξη του πολέμου, το σκηνικό παραμένει αμιγώς πολεμικό με αναλυτές να μετρούν αντίστροφα για μία εφιαλτική ανάφλεξη σημειώνοντας πως βρισκόμαστε ακόμη μόνο στην αρχή.

«Στοχεύουμε τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Χτυπάμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις» υπογράμμισε ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρτζι Χαλέβι, δίχως να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχω ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Εργαζόμαστε για την αποκλιμάκωση» επανέλαβε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε χθες, Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν με το Πεντάγωνο να ανακοινώνει την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες καλούν σε αυτοσυγκράτηση και κρίνουν ότι μοναδικός τρόπος για να… ηρεμήσουν τα πνεύματα δεν είναι άλλος από την μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ούτε η Χαμάς, ούτε το Ισραήλ φαίνεται πως είναι προετοιμασμένοι προκειμένου να εξετάσουν τη συμφωνία που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ η Χεζμπολάχ -αν και λαβωμένη- πλέον επιμένει πως οι επιθέσεις της κατά του Ισραήλ θα συνεχίσουν μέχρι να υπάρξει ειρήνευση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επέμεινε όμως πως η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται σε αποσταθεροποίηση της περιοχής επισημαίνοντας σχετικά πως «γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι αν ξεσπούσε ένας μεγαλύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν θα ωφελούσε κανέναν στον κόσμο».

