Ο IDF ονόμασε «Βέλη του Βορρά» τις επιχειρήσεις στο Λίβανο

Northern Arros ή στα ελληνικά «Βέλη του Βορρά» ονόμασε ο ισραηλινός στρατός τις επιχειρήσεις στο Λίβανο.

Τουλάχιστον 356 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσά τους 24 παιδιά και 42 γυναίκες – από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, αναφέρει νεότερος απολογισμός του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας. Άλλοι 1.246 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για τουλάχιστον 274 νεκρούς και 1.024 τραυματίες.

Συγκεκριμένα, λήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο «λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Λιβανέζος υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

