Κίνα: Η κεντρική τράπεζα παρουσιάζει νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας

Η κινεζική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα με σκοπό να δοθεί ώθηση στη δεύτερη οικονομία του κόσμου, που περιλαμβάνουν ιδίως μείωση των κεφαλαιακού αποθεματικού που είναι υποχρεωτικό να διακρατούν οι τράπεζες και επίσης μείωση του κατευθυντηρίου επιτοκίου της.

Το Πεκίνο θα «μειώσει τον λόγο υποχρεωτικών αποθεματικών» και «το κατευθυντήριο επιτόκιό της» και θα μειώσει επίσης «το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς», συνόψισε ο Παν Γκονγκσένγκ, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

«Ο λόγος του υποχρεωτικού αποθεματικού (κεφαλαίων) στο εγγύς μέλλον θα μειωθεί κατά 0,5% για δοθεί στη χρηματαγορά μακροπρόθεσμη ρευστότητα περίπου 1 τρισεκατομμυρίου γιούαν (128 δισεκ. ευρώ)», διευκρίνισε.

Η κεντρική τράπεζα θα μειώσει επίσης «τα επιτόκια των χορηγημένων ενυπόθηκων δανείων» και «θα ενοποιήσει τον λόγο των προκαταβολών για τα ενυπόθηκα δάνεια», είπε ακόμη ο επικεφαλής της.

Αυτό θα «ωθήσει τις εμπορικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων που έχουν χορηγήσει σε επίπεδο κοντά σε αυτό των επιτοκίων νέων χορηγήσεων», συμπλήρωσε.

Ενάμιση χρόνο μετά την άρση των υγειονομικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, που προκάλεσαν σωρεία προβλημάτων στην οικονομία του ασιατικού γίγαντα, η ανάκαμψη στην οποία ήλπιζαν πολλοί αποδείχθηκε σύντομη και λιγότερο ισχυρή από το προσδοκώμενο.

Η χώρα παραμένει έτσι αντιμέτωπη με κρίση στον τομέα των ακινήτων, αυξημένη ανεργία στις τάξεις των νέων και άτονη κατανάλωση των νοικοκυριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.