Βολιβία: Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες απευθύνει τελεσίγραφο στον νυν πρόεδρο Άρσε

Ο βολιβιανός πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, επικεφαλής πορείας που άρχισε πριν από μια εβδομάδα κι έφθασε χθες Δευτέρα στον τελικό προορισμό της, την πρωτεύουσα Λα Πας, απηύθυνε τελεσίγραφο στον νυν πρόεδρο, τον Λουίς Άρσε, απαιτώντας να ανακοινώσει αλλαγές στην κυβέρνησή του μέσα σε 24 ώρες «αν θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

«Αν ο Λούτσο (σ.σ. ο Λουίς Άρσε) θέλει να συνεχίσει να κυβερνά, πρέπει καταρχήν, μέσα σε 24 ώρες, να αλλάξει τους υπουργούς του που διακινούν ναρκωτικά, τους διεφθαρμένους υπουργούς, τους ναρκομανείς υπουργούς, τους ρατσιστές υπουργούς», πέταξε, χωρίς να αναφερθεί σε κάποιο μέλος της κυβέρνησης ονομαστικά.

Ο πρώην πρόεδρος (2006-2019) τέθηκε επικεφαλής «Πορείας για τη σωτηρία της Βολιβίας», που διένυσε 190 χιλιόμετρα, από τα υψίπεδα ως την πρωτεύουσα, κι έχει σκοπό να αναδείξει τη διαμαρτυρία μεγάλου μέρους των πολιτών για τις οικονομικές δυσκολίες, την έλλειψη καυσίμων και αμερικανικών δολαρίων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Γιατί κάναμε αυτή την πορεία; Για να πούμε (...) φτάνει η προδοσία, πάνω απ’ όλα φτάνει η διαφθορά, αρκετά πια με την προστασία της διακίνησης ναρκωτικών, αρκετά πια η κακοδιοίκηση», συνέχισε ο κ. Μοράλες μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε είσοδο της Λα Πας.

Ο πρόεδρος Άρσε χαρακτήρισε εξαρχής την πορεία απόπειρα «πραξικοπήματος».

Ο Έβο Μοράλες διεμήνυσε επίσης πως η κυβέρνηση πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης καυσίμων «σε 24 ώρες», αλλιώς «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν».

Προχθές Κυριακή, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρόεδρος Άρσε είπε πως «δεν θα επιτρέψει» να ξεσπάσει στη χώρα του «εμφύλιος πόλεμος», μετά τα επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές του και υποστηρικτές του κ. Μοράλες από την έναρξη της πορείας, στα οποία τραυματίστηκαν 34 άνθρωποι.

Ο Έβο Μοράλες πρωτοστατεί στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει εναντίον της κυβέρνησης που ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά να εκλεγεί και η θητεία της ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Λουίς Άρσε διετέλεσε υπουργός Οικονομίας του Έβο Μοράλες τα 13 χρόνια που ο τελευταίος ήταν αρχηγός του κράτους. Όμως οι δυο τους είναι σήμερα αντίπαλοι στην (άτυπη ακόμη) κούρσα για το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2025. Ο κ. Μοράλες το διεκδικεί παρότι η δικαιοσύνη τού έχει απαγορεύσει να είναι εκ νέου υποψήφιος. Προσπαθεί, με την υποστήριξη τάσης της παράταξής του, να επιτύχει ανάκληση της απόφασης των δικαστηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

