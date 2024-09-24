Δέκα νεκροί σε νέες πλημμύρες στο νότιο Μαρόκο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το σαββατοκύριακο στο νότιο Μαρόκο όταν ορμητικά νερά πλημμύρας παρέσυραν λεωφορείο, ενώ ακόμη επτά επιβάτες του οχήματος συνεχίζουν να αναζητούνται, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Υγείας του βασιλείου.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, τον οποίο είχαν δημοσιοποιήσει οι αρχές το Σάββατο, έκανε λόγο για δυο νεκρούς.

«Δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο (...) και άλλοι επτά αγνοούνται ακόμη μετά το δυστύχημα του λεωφορείου που παρασύρθηκε (σ.σ. από χείμαρρο) στο επίπεδο της Ουέντ Τάτα», ανέφερε η περιφερειακή διεύθυνση Υγείας στην περιοχή Τάτα, σύμφωνα με το μαροκινό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Καταρρακτώδεις βροχές είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους πριν από δύο εβδομάδες σε ζώνες που καλύπτονται από έρημο ή είναι ημιάνυδρες.

Το Μαρόκο είναι αντιμέτωπο με τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων σχεδόν σαράντα ετών. Διαρκεί ήδη έξι χρόνια κι απειλεί τον τομέα-κλειδί της γεωργίας (εισφέρει 11 ως 14% του ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού).

Ειδικοί σημειώνουν πως οι ισχυρές βροχοπτώσεις επιτρέπουν σε τοπική κλίμακα να ανέβουν τα επίπεδα των νερών σε ορισμένα φράγματα και να ανανεωθούν οι υδροφόροι ορίζοντες, ωστόσο προσθέτουν πως θα χρειάζονταν βροχές διαρκείας για να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα έπειτα από την τόσο μακρά ξηρασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

