Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε σήμερα «14 διαδοχικά πλήγματα» σε διάστημα 15 λεπτών σε διάφορους τομείς του χωριού Κιαμ, στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ «καταστρέφει» τις θέσεις της λιβανικής Χεζμπολάχ «σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Όχι μονάχα αυτή τη στιγμή πολεμούμε τον εχθρό, αλλά τον καταστρέφουμε σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων, θέσεις που η Χεζμπολάχ ήθελε να χρησιμοποιήσει ως βάσεις για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», είπε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί μια μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών στη λιβανική επικράτεια, ιδίως εναντίον των προπύργιων της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός κάνει επίσης χερσαίες επιδρομές εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Κτίρια-στρατηγεία της Χεζμπολάχ βομβάρδισε νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός, εξεδουτερώνοντας, όπως ανακοίνωσε, 3 υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

«Η πολεμική αεροπορία (IAF) πραγματοποίησε χτύπημα με βάση τις πληροφορίες σε κέντρο διοίκησης του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε υπόγειο εργαστήριο όπλων στη Βηρυτό» αναφέρουν οι IDF.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος.

Το ANI ανέφερε ότι «εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν το πρωί δύο πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το ένα από τα οποία έπληξε πολυκατοικία στο Χάρετ Χρέικ, η οποία βρίσκεται κοντά σ' ένα τζαμί και ένα νοσοκομείο».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, από την επιχείρηση εξολοθρευτήκαν τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Good morning from Beirut Lebanon pic.twitter.com/OCblHqBQEX — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 20, 2024

«Η IAF εξάλειψε τον τρομοκράτη Al-Haj Abbas Salama στην περιοχή Tebnine, ανώτερο διοικητή στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ. Ο Salama επέβλεπε τις μάχες στην περιοχή Bint Jbeil και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Επιπλέον, ο Salama υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, οι τρομοκράτες Rada Abbas Awada και Ahmad Ali Hussein εξοντώθηκαν.

Ο Awada ήταν ανώτερος εμπειρογνώμονας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και ο Χουσεΐν υπηρέτησε ως επικεφαλής μονάδας κατασκευής όπλων που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία του στρατηγικού όπλου της Χεζμπολάχ, μετά από εις βάθος εκπαίδευση κατασκευής στο Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με «ομοβροντία ρουκετών» απάντησε η Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ προχώρησαν στη ρίψη μιας «σημαντικής ομοβροντίας ρουκετών» εναντίον αυτής της βάσης ανατολικά της Σαφέντ, «ως απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον χωριών και κατοικιών» στον Λίβανο, είπε η φιλοΐρανική οργάνωση.

Είναι η έβδομη φορά που η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι στοχοθέτησε τη Σαφέντ και τα περίχωρά της σε διάστημα 2 ημερών.

Η λιβανική Χεζμπολάχ παράλληλα ανέφερε ότι στοχοθέτησε σήμερα ισραηλινά στρατεύματα σε δύο χωριά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στα σύνορα με το Ισραήλ, το οποίο διεξάγει χερσαίες επιδρομές από την 30ή Σεπτεμβρίου.

Σε δύο διαφορετικές ανακοινώσεις, η φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση, που εκτοξεύει καθημερινά βλήματα εναντίον του βορείου Ισραήλ, ανέφερε πως οι μαχητές της στοχοθέτησαν Ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών» σε δύο χωριά του ίδιου παραμεθόριου τομέα.

Λιβανικός στρατός: 3 στρατιώτες νεκροί από ισραηλινά πυρά

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών στρατιωτών του από ισραηλινά πυρά εναντίον ενός από τα οχήματά τους, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός κάνει επιδρομές εναντίον της φιλοΐρανικής Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός εχθρός στοχοθέτησε ένα στρατιωτικό όχημα στον δρόμο μεταξύ Έιν Έμπελ και Χανίν στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις νεκροί», δήλωσε ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου που ανήρτησε στο Χ.

Με αυτές τις απώλειες, αυξάνεται σε 8 ο αριθμός των Λιβανέζων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Λιβάνου την 23η Σεπτεμβρίου

