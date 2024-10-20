Τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς ενόψει των κρίσιμων εκλογών των ΗΠΑ της 5ης Νοεμβρίου, εκφράζει η Ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Όπως αναφέρουν σε κείμενό τους: «Είμαστε περήφανα μέλη μιας κοινότητας με ισχυρή και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι η συλλογική μας φωνή έχει σημασία για τη διατήρηση και την προώθηση των ιδεών που ενισχύουν την κοινότητά μας και τη χώρα. Γι’ αυτό στηρίζουμε την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Οι ιστορίες των οικογενειών μας και η ελληνική κληρονομιά μας ενσαρκώνουν το αμερικανικό όνειρο», σημειώνουν, προσθέτοντας πως «οι αξίες φιλοξενία, φιλότιμο, ελευθερία και δημοκρατία, βασικές για την ταυτότητα των Ελληνοαμερικανών, αντικατοπτρίζονται στη ζωή και την καριέρα της Αντιπροέδρου Χάρις».

Τονίζουν επίσης πως οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου είναι κρίσιμες για τη «διατήρηση των ιδανικών που ενισχύουν την κοινότητά μας και τη χώρα».

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Αντιπροέδρου Χάρις στην προσπάθειά της για ισχυρή ασφάλεια των συνόρων και συνολική μεταρρύθμιση του ζητήματος της μετανάστευσης που θα είναι δίκαιη και με ανθρώπινο πρόσημο. Η δέσμευσή της για τη διατήρηση ενός ισχυρού ΝΑΤΟ διασφαλίζει την παγκόσμια σταθερότητα και την ασφάλεια της Αμερικής, της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Οι τολμηρές πρωτοβουλίες της για το Κλίμα θα προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και την οικονομική σταθερότητα της Αμερικής και της Ελλάδας».

«Πάνω απ’ όλα, γνωρίζουμε ότι η Αντιπρόεδρος Χάρις και ο κυβερνήτης Γουόλς είναι αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των βασικών αρετών της -ελευθερία, ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, συμπόνια, συμβιβασμό και συνεργασία- οι οποίες διασφαλίζουν την εθνική και οικονομική μας ισχύ και σταθερότητα», καταλήγουν.

Τη δήλωση υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ο Tom Hanks, ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός, ο Michael Dukakis, πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, η Elaine Papoulias, ακαδημαϊκός, ο Christopher Pappas, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και o Endy Ζemenidis ακτιβιστής.

