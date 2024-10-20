Ισραήλ: Ανακοίνωσε νομικά και διπλωματικά μέτρα κατά του Μακρόν

Την προσφυγή σε νομικά και διπλωματικά μέτρα κατά του Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Κυριακή το Ισραήλ, κλιμακώνοντας την κόντρα με το Παρίσι, μετά την απόφαση του Γάλλου προέδρου να απαγορεύσει στις ισραηλινές εταιρείες να εκθέσουν τα προϊόντας τους στην έκθεση αμυντικού εξοπλισμού Euronaval 2024 στο Παρίσι τον επόμενο μήνα. Η απόφαση του Μακρόν προκάλεσε την οργή του Τελ Αβίβ.



«Το μποϊκοτάζ των ισραηλινών εταιρειών, για δεύτερη φορά, με την επιβολή απαράδεκτων όρων, είναι αντιδημοκρατικά μέτρα που στα μάτια μας δεν είναι αποδεκτά, ειδικά μεταξύ φιλικών εθνών. Καλώ τον Πρόεδρο Μακρόν να το ακυρώσει απολύτως» σημειώνει σε ανάρτησή του στο X o υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

Η ανάρτηση του Ίσραελ Κατς

«Ζήτησα από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ να λάβει νομικά και διπλωματικά μέτρα κατά της απόφασης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εμποδίσει τις ισραηλινές εταιρείες να εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση Euronaval στο Παρίσι τον επόμενο μήνα.



Το μποϊκοτάζ των ισραηλινών εταιρειών, για δεύτερη φορά, με την επιβολή απαράδεκτων όρων, είναι αντιδημοκρατικά μέτρα που στα μάτια μας δεν είναι αποδεκτά, ειδικά μεταξύ φιλικών εθνών. Καλώ τον Πρόεδρο Μακρόν να το ακυρώσει απολύτως.



Το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος στην πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά του ριζοσπαστικού ισλαμικού καθεστώτος και η Γαλλία, μαζί με ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, πρέπει να σταθεί δίπλα μας - όχι εναντίον μας».



J'ai demandé au ministère israélien des Affaires étrangères de prendre des mesures juridiques et diplomatiques contre la décision du président français @EmmanuelMacron d'empêcher les entreprises israéliennes de présenter leurs produits au salon @SalonEuronaval à Paris le mois… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 20, 2024

Η διοργανώτρια αρχή της έκθεσης ανακοίνωσε ότι:

«Η γαλλική κυβέρνηση μας ενημέρωσε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, σχετικά με την απόφασή της να επικυρώσει τη συμμετοχή των ισραηλινών αντιπροσωπειών στην έκθεση Euronaval 2024 χωρίς περίπτερα, ούτε παρουσίαση του υλικού τους».

Στη συνέχεια αναφέρει:

«Τηρώντας την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, οι εταιρείες και οι Ισραηλινοί πολίτες που το επιθυμούν θα γίνουν δεκτοί στην έκθεση με βάση τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει επτά ισραηλινές εταιρείες».

Περίπου 500 εταιρείες και 22.000 επισκέπτες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην 29η διεθνή έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό πάρκο Παρί-Νορ Βιλπέντ, υπενθύμισαν οι διοργανωτές.

Στα τέλη Μαΐου είχε ακυρωθεί η συμμετοχή των ισραηλινών εταιρειών στην έκθεση αμυντικού χερσαίου εξοπλισμού Eurosatory με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Η παρουσία των ισραηλινών εταιρειών τελικά επιτράπηκε με δικαστική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.