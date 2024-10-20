IDF: Νεκροί 3 αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ στους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Ανακοίνωση για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το πρωί εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο προάστιο Νταχίγιε της Βηρυτού, εξέδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Η πολεμική αεροπορία (IAF) πραγματοποίησε χτύπημα με βάση τις πληροφορίες σε κέντρο διοίκησης του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε υπόγειο εργαστήριο όπλων στη Βηρυτό» αναφέρουν οι IDF.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος.

Το ANI ανέφερε ότι «εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν το πρωί δύο πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το ένα από τα οποία έπληξε πολυκατοικία στο Χάρετ Χρέικ, η οποία βρίσκεται κοντά σ' ένα τζαμί και ένα νοσοκομείο».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, από την επιχείρηση εξολοθρευτήκαν τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Good morning from Beirut Lebanon pic.twitter.com/OCblHqBQEX — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 20, 2024

«Η IAF εξάλειψε τον τρομοκράτη Al-Haj Abbas Salama στην περιοχή Tebnine, ανώτερο διοικητή στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ. Ο Salama επέβλεπε τις μάχες στην περιοχή Bint Jbeil και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Επιπλέον, ο Salama υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, οι τρομοκράτες Rada Abbas Awada και Ahmad Ali Hussein εξοντώθηκαν.

Ο Awada ήταν ανώτερος εμπειρογνώμονας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και ο Χουσεΐν υπηρέτησε ως επικεφαλής μονάδας κατασκευής όπλων που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία του στρατηγικού όπλου της Χεζμπολάχ, μετά από εις βάθος εκπαίδευση κατασκευής στο Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

