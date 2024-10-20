Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν - Βούτσιτς για πρώτη φορά εδώ και 2,5 χρόνια

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, την πρώτη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών σε διάστημα 2,5 ετών.

«Ευχαρίστησα ιδιαιτέρως τον πρόεδρο Πούτιν που διαβεβαίωσε πως η Ρωσία θα προμηθεύσει επαρκείς ποσότητες αερίου στη Σερβία αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε ο Βούτσιτς σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπογράμμισε ότι η Σερβία, αν και υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, δεν θα αλλάξει τη στάση της να μην επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία.

Εντούτοις, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Σερβία καταδίκασε την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και ο Βούτσιτς είχε περιορισμένες διμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης απευθείας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πούτιν από τον Μάιο του 2022, ο Βούτσιτς επαναβεβαίωσε ότι η Σερβία δεν θα αλλάξει τη θέση της, επομένως θα απέχει από τη λήψη κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας στο πλαίσιο της ουκρανικής σύρραξης.

«Η Σερβία δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα αλλάξει», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου ότι οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο των διμερών σχέσεων, που βασίζονται σε «κοινά σημεία, πνευματικά, πολιτισμικά και ιστορικά».

«Η κατάσταση στην Ουκρανία επίσης συζητήθηκε. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέθεσε την εκτίμησή του για την εξέλιξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Η επικοινωνία αυτή έλαβε χώρα ενώ η Ρωσία αναμένει μία επίσημη απάντηση από την πρόσκληση που έκανε ο Πούτιν τον Σεπτέμβριο στον Βούτσιτς να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Brics στο Καζάν, από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Η επίσημη αφορμή για την τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ Βούτσιτς – Πούτιν ήταν ο εορτασμός σήμερα από το Βελιγράδι της 80ης επετείου της απελευθέρωσης από τη γερμανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

