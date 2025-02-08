Λίβανος: Ανακοινώθηκε ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης - Η εμπλοκή των ΗΠΑ

Ο Λίβανος προχώρησε στο σχηματισμό νέας κυβέρνησης σήμερα, ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας, μετά από μία ασυνήθιστη, αλλά και άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη διαδικασία, που έφερε πιο κοντά την πρόσβαση του Λιβάνου σε χρηματοδοτήσεις αποκατάστασης των ζημιών, από τον καταστροφικό πόλεμος της προηγούμενης χρονιάς, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά.

Σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου θα πρόκειται για μία 24μελή κυβέρνηση, που σχηματίστηκε μετά από συνομιλίες τριών εβδομάδων με τα αντιμαχόμενα πολιτικά κόμματα.

Οι κυβερνητικές θέσεις μοιράστηκαν ανάλογα με τις σέχτες, ενώ προηγήθηκαν ημέρες πολιτικού αδιεξόδου σχετικά με το διορισμό μουσουλμάνων σιιτών υπουργών, που συνήθως διορίζονταν από την Χεζμπολά που έχει την υποστήριξη του Ιράν, αλλά και το Ανώτερο Σιιτικό Συμβούλιο του Λιβάνου (Αμάλ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

