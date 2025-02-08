Βουλευτικές εκλογές αύριο στο Κόσοβο: Φαβορί για τη νίκη θεωρείται το κόμμα του νυν πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται αύριο, Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στο Κόσοβο όπου 1280 υποψήφιοι από 28 συνδυασμούς διεκδικούν 120 έδρες στη βουλή. Οι 20 έδρες ανήκουν στους εκπροσώπους των μειονοτήτων και από αυτές οι δέκα έδρες στην σερβική εθνική κοινότητα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δικαίωμα ψήφου έχουν δύο εκατομμύρια πολίτες του Κοσόβου. Είναι η έκτη εκλογική αναμέτρηση από το 2008 που το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του και η πρώτη που διεξάγεται τακτικά αφού η κυβέρνηση του 'Αλμπιν Κούρτι εξάντλησε την τετραετή θητεία της.

O ηγέτης του κινήματος «Αυτοδιάθεση» 'Αλμπιν Κούρτι επικεντρώθηκε στις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση του για την επιβολή της κυριαρχίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Η διάλυση των παράνομων δομών του σερβικού κράτους στο βόρειο Κόσοβο αποτέλεσε για τον Κούρτι κύριο θέμα προβολής.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου προέταξε ως επιτεύγματα που ολοκλήρωσαν την διαδικασία σύστασης του κράτους του Κοσόβου, την απαγόρευση των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας στον βορρά, την υποχρεωτική χρήση των ταυτοτήτων του Κοσόβου από τους Σέρβους, το κλείσιμο γραφείων της σερβικής κυβέρνησης και σερβικών οργανισμών όπως και την κατάργηση του δηναρίου ως μέσου χρηματικών συναλλαγών,.

Ο Κούρτι επανέλαβε την αποφασιστικότητα του να μην επιτρέψει την σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ίδρυση μίας διοικητικής οντότητας, η οποία θα ελέγχεται από το Βελιγράδι, εντός του κράτους του Κοσόβου.

Σε δεύτερο πλάνο, στις προεκλογικές ομιλίες του Κούρτι, βρέθηκε η οικονομία όπου έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη που ξεπέρασε το 6%, την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 130 στα 350 ευρώ και την μείωση της ανεργίας από το 26% στο 10% κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του.

Για τη διαφθορά που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το Κόσοβο παραδέχθηκε ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε και υποσχέθηκε καλύτερα αποτελέσματα αν λάβει την εμπιστοσύνη του λαού για ακόμη μία τετραετία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το κεντροδεξιό Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου και το σοσιαλδημοκρατικό Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου άσκησαν έντονη κριτική στον Κούρτι για την εξωτερική του πολιτική και κυρίως για την κρίση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η υπονόμευση από τον 'Αλμπιν Κούρτι της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων Πρίστινας-Βελιγραδίου, που διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΕ, προκάλεσε τριγμούς στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλες. Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στο Κόσοβο οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε ισχύ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κούρτι ότι με την στάση του τήρησε στέρησε από τους πολίτες του Κοσόβου, μόνο για το 2024, περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προορίζονταν για αναπτυξιακά προγράμματα και ΄΄παγωσαν΄΄ εξαιτίας των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Οι εκτιμήσεις αναλυτών αλλά και οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του κινήματος ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ του 'Αλπμιν Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές, εκτιμάτε ωστόσο ότι δεν θα καταφέρει να λάβει το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες εκλογές (50,2%) και δεν θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμα κυβέρνηση. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Κούρτι θα καταφέρει να βρει πολιτικούς συμμάχους, κυρίως στα μη σερβικά μειονοτικά κόμματα, τα οποία εκλέγουν δέκα βουλευτές, και θα ανανεώσει την θητεία του.

Στην προηγούμενη βουλή το κίνημα ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ κατείχε 58 έδρες επί συνόλου 120 εδρών.

Οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις περιοχές όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Η παντοδυναμία της ΄΄Σερβικής Λίστας΄΄ , που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι, δεν είναι πλέον βέβαιη μετά την ΄΄συρρίκνωση΄΄ της παρουσίας του σερβικού κράτους στον βορρά του Κοσόβου.

Μεγάλη μερίδα του σερβικού πληθυσμού πιστεύει ότι όλα αυτά συνέβησαν εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών που έγιναν από την πολιτική ηγεσία της Σερβίας.

Στην προηγούμενη βουλή η ΄΄Σερβική Λίστα΄΄ κατείχε και τις δέκα έδρες που ανήκουν στην σερβική κοινότητα. Εκτιμάται ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θα καταφέρει να λάβει τα ίδια ποσοστά και μεγάλες πιθανότητες να εισέλθουν στην βουλή έχουν άλλες δύο πολιτικές παρατάξεις των Σέρβων, η ΄΄Σερβική Δημοκρατία΄΄ του ακτιβιστή Αλεξάνταρ Αρσενίγιεβιτς και το Προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα του Νένταντ Ράσιτς, υπουργού Κοινοτήτων και Επαναπατρισμού στην κυβέρνηση του 'Αλμπιν Κούρτι.

Την ψήφο των Σέρβων στο Κόσοβο διεκδικούν έξι πολιτικοί συνδυασμοί.

Οι κάλπες για τις αυριανές βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο θα ανοίξουν στις 7:00 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις εφτά η ώρα το βράδυ.

