Λίβανος: 14 τραυματίες από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ναμπατία

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι στόχος ήταν φορτηγό και άλλα οχήματα που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τη μεταφορά όπλων. Ύστερα από παρακολούθηση, «το φορτηγό και τα οχήματα επλήγησαν (…) κατά τη μεταφορά των όπλων», αναφέρει η ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε ότι «drone του ισραηλινού εχθρού» έπληξε με κατευθυνόμενο πύραυλο ένα φορτηγό που μετέφερε λαχανικά κοντά στην πόλη Ναμπατία, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι καταδίκασε απόψε τα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας του, ζητώντας από τον αμερικανό στρατηγό Τζάσπερ Τζέφερς – ο οποίος είναι επικεφαλής της επιτροπής που επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνηθείσας εκεχειρίας – να λάβει αποφασιστικά μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί πως το Ισραήλ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

