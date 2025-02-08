Το Ισραήλ απελευθέρωσε σήμερα άλλους 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους, στην τελευταία ανταλλαγή ομήρων - του Ορ Λεβί, του Ελί Σαραμπί και του Οχάντ Μπεν Αμί - που κρατούνταν στη Γάζα.

Νεαροί αλλά και ηλικιωμένοι Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού στην Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, λίγη ώρα μετά την απελευθέρωση των 3 Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα.

Οι 183 Παλαιστίνιοι έγιναν δεκτοί μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, ενω οι εικονες των εμφανώς αδυνατισμένων και ταλαιπωρημένων ισραηλινών ομήρων προκαλούσαν οργή στο Ισραήλ.

Από αυτούς, οι 18 ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, 54 καταδικασμένοι σε βαριές ποινές και 111 που συνελήφθησαν στη Γάζα, μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ θεωρεί τους Παλαιστίνιους κρατούμενους ως τρομοκράτες, ενώ οι Παλαιστίνιοι τους βλέπουν ως μαχητές της ελευθερίας που αντιστέκονται σε μια στρατιωτική κατοχή δεκαετιών.

Περίπου 33 όμηροι και 1.900 κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της εκεχειρίας σε τρεις εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι οκτώ από τους 33 είναι νεκροί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.