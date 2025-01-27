Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν 22 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, χθες Κυριακή, ημέρα κατά την οποία όφειλαν να ολοκληρώσουν την αποχώρησή τους από την περιοχή, κι ενώ χιλιάδες εκτοπισμένοι είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού.

Την Παρασκευή το Ισραήλ κατηγόρησε τον Λίβανο ότι δεν εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, προαναγγέλλοντας ότι η αποχώρηση των στρατευμάτων του δεν θα ολοκληρωνόταν την Κυριακή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε πως συμφώνησε να παραταθεί η εκεχειρία έως τις 18 Φεβρουαρίου, κατόπιν μεσολάβησης των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

