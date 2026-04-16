Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση των ισραηλινών κατεδαφίσεων στον Λίβανο

Το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει πόλεις και χωριά στον νότιο Λίβανο, όπως καταγράφεται σε δορυφορικές εικόνες και επιβεβαιωμένα βίντεο του BBC Verify, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ειδικότερα, η ανάλυση του BBC Verify κατέληξε ότι περισσότερα από 1.400 κτίρια έχουν καταστραφεί από τις 2 Μαρτίου, βάσει επιβεβαιωμένων οπτικών στοιχείων. Ωστόσο, το BBC επισημαίνει ότι πρόκειται μόνο για ένα στιγμιότυπο της συνολικής καταστροφής, καθώς η περιορισμένη πρόσβαση στο πεδίο και τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη αποτύπωση της κατάστασης. Το πραγματικό μέγεθος των ζημιών εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Η συστηματική καταστροφή των οικισμών φέρεται να εντάσσεται σε εντολή του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς στις 22 Μαρτίου για «επιτάχυνση της καταστροφής λιβανέζικων κατοικιών» κοντά στα σύνορα, με βάση το «μοντέλο της Γάζας», στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο που μίλησαν στο BBC Verify εκτιμούν ότι η συστηματική κατεδάφιση πόλεων και χωριών ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιχειρεί σύμφωνα με το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων και ότι δεν επιτρέπει την καταστροφή περιουσιών που δεν το επιτάσσει η «στρατιωτική αναγκαιότητα».

Πρόσθεσε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι η Χεζμπολάχ έχει ενσωματώσει στρατιωτικές υποδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές στη συγκεκριμένη ζώνη.

Εκατοντάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν στην πόλη Τάιμπε

Στις 2 Μαρτίου, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση, Χεζμπολάχ, εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην αρχή του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατόςαπάντησε με κύμα επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, υποδομές της Χεζμπολάχ, και προχώρησε σε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε αρχικά, στις 2 Μαρτίου, τους Λιβανέζους αμάχους που ζούσαν κοντά στα σύνορα να απομακρυνθούν. Λίγες ημέρες αργότερα, η εντολή εκκένωσης επεκτάθηκε σε όσους ζούσαν νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, και στη συνέχεια διευρύνθηκε περαιτέρω ώστε να καλύπτει και περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στις 16 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του ξεκίνησαν χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εκτοπιστεί σε όλο τον Λίβανο, εκ των οποίων 820.000 από τον νότο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. Όπως αναφέρεται, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πολλούς να μετακινηθούν προς βορειότερες περιοχές ή να περάσουν στη Συρία.

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι 13 στρατιώτες και δύο άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις της Χεζμπολάχ τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Οι ορεινοί συνοριακοί οικισμοί του Λιβάνου είναι πλέον δύσκολο να αναγνωριστούν. Εκεί που άλλοτε υπήρχαν δαιδαλώδεις δρόμοι και πέτρινα σπίτια με θέα σε κοιλάδες, επιβεβαιωμένα βίντεο δείχνουν πλέον ένα τοπίο καλυμμένο από γκρίζα σκόνη και συντρίμμια από εκρήξεις.

Το σχέδιο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας για μια «ζώνη ασφαλείας» υπό ισραηλινό έλεγχο, που θα εκτείνεται από τα σύνορα έως τον ποταμό Λιτάνι, θα κάλυπτε περίπου το 10% της επικράτειας του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι στόχος είναι «να αποτραπεί η απειλή εισβολής».

Η ζώνη εκκένωσης στον νότιο Λίβανο

Η πόλη Τάιμπε, περίπου 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα, έχει υποστεί ιδιαίτερα εκτεταμένες κατεδαφίσεις. Έντεκα επιβεβαιωμένα βίντεο δείχνουν ολόκληρα τμήματα της πόλης να ανατινάζονται ταυτόχρονα.

Σύγκριση δορυφορικών εικόνων που ελήφθησαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 11 Απριλίου δείχνει ότι περισσότερα από 400 κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός τεμένους, έχουν ισοπεδωθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, στην πόλη Κιάμ και στα χωριά Κουζάχ, Ντέιρ Σεριάν, Μαρκάμπα και Αΐτα αλ-Σάαμπ, άλλα επιβεβαιωμένα βίντεο δείχνουν συντονισμένες εκρήξεις να καταστρέφουν πολλαπλά κτίρια.

Διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από 460 κτίρια έχουν κατεδαφιστεί μόνο στο Αΐτα αλ-Σάαμπ. Σε δορυφορικές εικόνες του χωριού διακρίνονται επίσης εκσκαφείς και τεθωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με τον Τόνι Ριβς, ιδρυτή της εταιρείας ανάλυσης πληροφοριών MAIAR.

Ισραηλινές κατεδαφίσεις στο Αΐτα αλ-Σάαμπ

Στην παραθαλάσσια πόλη Νακούρα, εκρήξεις από ισραηλινές κατεδαφίσεις έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές στο αρχηγείο της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι τουλάχιστον 100 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί στη Νακούρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κάντις Αρντιέλ, εκπρόσωπος της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι τα περισσότερα κτίρια απέναντι από το αρχηγείο της UNIFIL έχουν πλέον καταστραφεί, περιγράφοντας την «κλίμακα της καταστροφής» στη Νακούρα ως «πραγματικά συγκλονιστική». «Δεν πρόκειται μόνο για κτίρια, αλλά για μια κοινότητα», πρόσθεσε.

Κατεστραμμένα κτίρια όπως φαίνονται από τα κεντρικά της UNIFIL

Η σκόπιμη κατεδάφιση κτιρίων δεν αποτελεί νέα τακτική του ισραηλινού στρατού. Έχει εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πολλοί νομικοί ειδικοί δήλωσαν στο BBC Verify ότι η καταστροφή περιουσιών απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εκτός εάν επιβάλλεται από στρατιωτική αναγκαιότητα.

Ωστόσο σύμφωνα με την καθηγήτρια Τζανίνα Ντιλ, ειδική στην παγκόσμια ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ο όρος «αναγκαιότητα» «σίγουρα δεν καλύπτει την ισοπέδωση ολόκληρων χωριών ως προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια».

Απαιτείται επίσης αξιολόγηση κατά περίπτωση για να καθοριστεί ποια κτίρια έχουν στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Γιούβαλ Σάνι, νομικός ειδικός από το Israel Democracy Institute.

Η δυνατότητα ορισμένων πολιτικών κτιρίων να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές δραστηριότητες «δεν δικαιολογεί μια γενικευμένη πολιτική δημιουργίας ζωνών ασφαλείας κοντά στα σύνορα, εντός των οποίων όλα τα κτίρια θα καταστρέφονται», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

