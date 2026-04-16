Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα στον νότιο Λίβανο. «Εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιδρομές στη γέφυρα Κασμίγια, την τελευταία γέφυρα που συνδέει τις περιοχές της Τύρου και της Σιδώνας, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», μετέδωσε το NNA.

Όπως σημειώνει και το Al Jazeera, η γέφυρα Κασμίγια έχει πλέον ουσιαστικά κοπεί στα δύο από την τελευταία ισραηλινή επίθεση. Η γέφυρα συνδέει το νότιο με το βόρειο Λίβανο και διασχίζει τον ποταμό Λιτάνι.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδεινώσει την ήδη εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στο Λίβανο, ενώ περίπου 100.000 έως 150.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται νότια του ποταμού Λιτάνι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Πλέον έχουν ουσιαστικά αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Δυνάμεις της UNIFIL βρίσκονται ήδη επί τόπου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της γέφυρας Κασμίγια:

Πηγή: skai.gr

