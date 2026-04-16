Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας, εγκάλεσε τον Ρώσο πρέσβη να δώσει εξηγήσεις για τις απειλές κατά τσεχικών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Πράγα.

Ανέφερε ότι το αίτημα συνδέεται με «αναφορά του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα επακόλουθα σχόλια του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ».

«Οι δηλώσεις στρέφονταν κατά αρκετών τσεχικών εταιρειών που κατονομάστηκαν ως πιθανοί στόχοι ρωσικών επιθέσεων», πρόσθεσε το τσέχικο ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.