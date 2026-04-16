Η Πράγα εγκαλεί τον Ρώσο πρέσβη με αφορμή τις απειλές της Μόσχας κατά τσέχικων εταιρειών

«Οι δηλώσεις στρέφονταν κατά αρκετών τσεχικών εταιρειών που κατονομάστηκαν ως πιθανοί στόχοι ρωσικών επιθέσεων», αναφέρει το τσέχικο ΥΠΕΞ

Τσεχία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας, εγκάλεσε τον Ρώσο πρέσβη να δώσει εξηγήσεις για τις απειλές κατά τσεχικών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Πράγα.

Ανέφερε ότι το αίτημα συνδέεται με «αναφορά του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα επακόλουθα σχόλια του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ».

«Οι δηλώσεις στρέφονταν κατά αρκετών τσεχικών εταιρειών που κατονομάστηκαν ως πιθανοί στόχοι ρωσικών επιθέσεων», πρόσθεσε το τσέχικο ΥΠΕΞ.
 

Πηγή: skai.gr

