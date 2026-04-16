Συμφωνία για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρότεινε ο Ζελέσνκι στην Ολλανδία

Η Ουκρανία και η Ολλανδία συμφώνησαν να προωθήσουν την αμυντική συνεργασία και θα συνεργασθούν στον τομέα της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους Ευρωπαίους εταίρους να παραμείνουν ισχυροί.

Ο Ζελένσκι επισκέπτεται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Ιταλίας, και προσφέρει πρόσβαση στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

