Η Γερμανία γίνεται όλο και πιο πολυπολιτισμική

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2025, το 26,3% του γερμανικού πληθυσμού, περίπου 21,8 εκατομμύρια άτομα, είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Μετανάστες πρώτης γενιάς και άτομα των οποίων οι δύο γονείς μετανάστευσαν μετά το 1950 θεωρούνται ως πληθυσμός με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το 2025, το 26,3% του πληθυσμού είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό στους νέους.Ένας στους τέσσερις πολίτες στη Γερμανίαέχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το 2025 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε περίπου στα 21,8 εκατομμύρια άτομα. Το ποσοστό αυτό σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό αυξήθηκε κατά 0,5 % από το προηγούμενο έτος, φτάνοντας έτσι το 26,3%.



Θεωρείται ότι έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο άτομα που είτε οι ίδιοι είτε και οι δύο γονείς τους έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία από το 1950 και μετά. Η βάση δεδομένων είναι μια δειγματοληπτική έρευνα στην οποία ερωτάται ετησίως περίπου το 1% του πληθυσμού της Γερμανίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Ένας στους πέντε μετανάστης πρώτης γενιάςΠερίπου ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία έχει μεταναστεύσει ο ίδιος, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2025 ζούσαν στη Γερμανία 16,4 εκατομμύρια μετανάστες πρώτης γενιάς– 1,7 % περισσότεροι από το 2024. «Έτσι, ο αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρουν οι στατιστικολόγοι.Από αυτούς τους μετανάστες πρώτης γενιάς, οι περισσότεροι προέρχονταν από την Πολωνία (1,5 εκατομμύρια), την Τουρκία (1,5 εκατομμύρια), την Ουκρανία (1,3 εκατομμύρια), τη Ρωσία (1,0 εκατομμύρια) και τη Συρία (1,0 εκατομμύρια).5,4 εκατομμύρια πολίτες είναι άμεσοι απόγονοι μεταναστών, δηλαδή παιδιά γεννημένα στη Γερμανία από δύο γονείς που μετανάστευσαν μετά το 1950. Αυτή η δεύτερη γενιά αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με το 2024.67 % περισσότεροι μετανάστες από το 2005«Από το 2005, ο αριθμός των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο αυξήθηκε από 13 εκατομμύρια σε 21,8 εκατομμύρια άτομα το 2025», αναφέρει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 67 %. Το ποσοστό του πληθυσμού με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2005 και 2025.«Τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι νεότερα σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού», αναφέρει ένα άλλο εύρημα. Στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 34 ετών, το 2025 περισσότερο από ένα στα τρία άτομα είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, μόνο ένα στα επτά άτομα. Από τους νεαρούς ενήλικες ηλικίας 25 έως 34 ετών που μετανάστευσαν, το ένα τρίτο είχε πτυχίο πανεπιστημίου. Ωστόσο, περίπου το ίδιο ποσοστό δεν είχε κάποιο επαγγελματικό πτυχίο και δεν παρακολουθούσε κάποια ούτε εκπαίδευση.Τα αποτελέσματα αναφέρονται στον ετήσιο μέσο όρο του πληθυσμού στα λεγόμενα νοικοκυριά με κύρια κατοικία (2025: 82,7 εκατομμύρια άτομα) και όχι στον πληθυσμό σε προσωρινά καταλύματα - για παράδειγμα, για πρόσφυγες. Επίσης, δεν υπολογίζονται στον πληθυσμό με μεταναστευτικό υπόβαθρο εκείνοι των οποίων μόνο ο ένας από τους δύο γονείς έχει μεταναστεύσει. Αυτό ίσχυε το 2025 για 4,2 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν στη Γερμανία ή το 5% του πληθυσμού.Πηγές: as/pgr (dpa, rtr, afp)

