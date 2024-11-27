Λιθουανία - Συντριβή αεροσκάφους της DHL: «Δεν υπάρχει σαμποτάζ»

Δεν υπάρχουν ίχνη ότι το αεροσκάφος της DHL συνετρίβη λόγω σαμποτάζ ανακοίνωσαν την Τρίτη οι λιθουανικές αρχές.
Οι επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα της DHL δήλωσαν ότι δεν υπήρξε καμία ανησυχία ή χάος μέσα στο αεροσκάφος, δεν υπήρχε καπνός ή κάποια μυρωδιά τονίστηκε από τον Λιθουανό υπουργό Άμυνας Λαουρίνας Κασιούνας.
Το προκαταρκτικό συμπέρασμα είναι ότι παρεμβολή GPS είναι απίθανο να αποτέλεσε παράγοντα για το αεροπορικό δυστύχημα σημείωσε ο Λιθουανός υπουργός.
Από πλευράς του το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας αναφέρει ότι «κλίνουμε περισσότερο στην ‘’τεχνική εκδοχή’’ για τη συντριβή του αεροσκάφους».
«Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι παρεμβολές GPS επηρέασαν το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιούσε GPS για να προσγειωθεί» διευκρινίστηκε.
