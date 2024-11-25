Ένα ακόμη τρομακτικό βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από τη στιγμή που το φορτηγό αεροσκάφος της DHL κατέπεσε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Από τη συντριβή νεκρό είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους ενώ τρεις τραυματίστηκαν. Το μέλος του πληρώματος που σκοτώθηκε κατά τη συντριβή ήταν Ισπανός πολίτης, επιβεβαίωσε η αστυνομία και τα υπόλοιπα τρία, ένας Λιθουανός, ένας Γερμανός και ένας άλλος Ισπανός υπήκοος.

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία και έπεσε πάνω σε κατοικία.

Όπως φαίνεται και στο σοκαριστικό βίντεο, μετά την πτώση του αεροσκάφους μια τεράστια λάμψη εμφανίζεται από την έκρηξη που σημειώθηκε.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.



The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024

Αν και ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι η συντριβή του να συνδέεται με εκρηκτικό μηχανισμό.

Το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Λιθουανίας δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα σχετικά με την αιτία του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

