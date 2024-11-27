Φον ντερ Λάιεν: «Ο πόλεμος μαίνεται στα σύνορα της Ευρώπης - Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό που έχουμε μπροστά μας»

«Με πυξίδα την ανταγωνιστικότητα», η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέτει ως προτεραιότητα, για την επόμενη πενταετία στην ΕΕ, την καινοτομία, την καθαρή οικονομία, και την ασφάλεια. Αυτό τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την ομιλία της σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας την ψήφο εμπιστοσύνης των ευρωβουλευτών για το νέο Σώμα των Επιτρόπων.

Europe must fight for its freedom to shape its future in an unstable world.



We must invest in our prosperity and security.



And stay united and true to our values.



My team and I will strive for this every single day.



Starting from the very first day https://t.co/w1wwajkIUf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024

«Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία της νέας Επιτροπής θα είναι μια Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την ομιλία της. Όπως εξήγησε, η πυξίδα αυτή θα χτιστεί στους τρεις πυλώνες της έκθεσης Ντράγκι. Ο πρώτος πυλώνας είναι το κλείσιμο του χάσματος καινοτομίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο δεύτερος, είναι ένα κοινό σχέδιο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ανταγωνιστικότητα. Και ο τρίτος, είναι η αύξηση της ασφάλειας και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στο θέμα της ασφάλειας, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι εν μέσω πολέμων στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε μέρη της Αφρικής, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο.

«Η ενίσχυση της ασφάλειάς μας είναι ακόμη πιο σημαντική σε έναν κόσμο τόσο αμφισβητούμενο και εύθραυστο όσο είναι σήμερα» είπε η Φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τη νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας. «Ξέρω, μπορούμε να υπολογίζουμε στην Κάγια Κάλας, ως Ύπατη Εκπρόσωπο, είναι το κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή για τη διπλωματία και τα συμφέροντα της Ευρώπης στον κόσμο», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Ο πόλεμος μαίνεται στα σύνορα της Ευρώπης. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό που βρίσκεται μπροστά - να συνεργαστούμε χέρι-χέρι με το ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα μαζί ως Ευρωπαίοι», ανέφερε στη συνέχεια η φον ντερ Λάιεν. Έφερε ως παράδειγμα ότι η Ρωσία ξοδεύει έως και το 9% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ενώ η Ευρώπη ξοδεύει κατά μέσο όρο 1,9%.

«Οι αμυντικές μας δαπάνες πρέπει να αυξηθούν. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά άμυνας. Πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανική βάση. Πρέπει να βελτιώσουμε τη στρατιωτική μας κινητικότητα. Και χρειαζόμαστε κοινά ευρωπαϊκά σχέδια για την άμυνα», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, παρουσιάζοντας τον πρώτο Ευρωπαίο Επίτροπο για την 'Άμυνα, τον πρώην πρωθυπουργό της Λιθουανίας, Άντριους Κουμπίλιους.

Λευκή Βίβλος

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι τις πρώτες 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Επιτροπή θα παρουσιάσει μια «Λευκή Βίβλο» για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, καθώς οι απειλές είναι σοβαρές», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης θα είναι πάντα η προτεραιότητα αυτής της Επιτροπής».

«Θέλουμε την Ουκρανία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής, προσθέτοντας: «θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί και θα προετοιμαστούμε με τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε από την πλευρά μας». Ειδικότερα, μιλώντας για τη Διεύρυνση της ΕΕ, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «το όνειρο της Ευρώπης εκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και όχι μόνο».

Όπως είπε, «έχουμε δει τη γενναιότητα του λαού της Ουκρανίας να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Είδαμε την ανθεκτικότητα του λαού της Μολδαβίας να εμείνει στο ευρωπαϊκό του μέλλον. Είδαμε τη δέσμευση των Δυτικών Βαλκανίων να μεταρρυθμιστούν, να αναπτυχθούν και να ετοιμαστούν να ενταχθούν στην Ένωσή μας. Ταυτόχρονα, είδαμε πώς η Ρωσία δεν θα σταματήσει σε τίποτα να μην έχουν ευρωπαϊκό μέλλον. Όμως, η δέσμευση της Ευρώπης σε αυτές τις χώρες θα είναι πάντα ισχυρότερη».

Συνεχίζοντας με το θέμα της πράσινης οικονομίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «αυτή θα είναι μια επενδυτική επιτροπή», η οποία θα «ξεκλειδώσει» τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την πράσινη, ψηφιακή και κοινωνική μετάβαση. Η ίδια τόνισε ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι καθοριστικές, αλλά «χρειάζονται επειγόντως περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις». Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,3% του ΑΕΠ, έναντι 1,9% στην Κίνα και 2,4% στις ΗΠΑ. «Αυτό το κενό ιδιωτικού κεφαλαίου είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο υστερούμε στις συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, και συνεπώς στην καινοτομία», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο θέμα της μετανάστευσης, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι από την αρχή της πρώτης της θητείας, υποσχέθηκε μια προσέγγιση «δίκαιη και σταθερή» που θα εγγυάται την κυριαρχία και την αλληλεγγύη, αυστηρότερους κανόνες για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και ισχυρότερες εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η νέα Επιτροπή θα εργαστεί για το άνοιγμα «νόμιμων οδών» - μία προσέγγιση η οποία βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε αλλαγή των Συνθηκών, που θα βελτιώσουν την Ένωσή μας» και τόνισε ότι θέλει να εργαστεί σε αυτό το ζήτημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σημείωσε, επίσης, ότι τήρησε την υπόσχεσή της για μια ισότιμη σε αριθμό ανδρών και γυναικών Επιτροπή. «Πάλεψα με νύχια και με δόντια για να διασφαλίσω ότι θα φτάσουμε σε 11 γυναίκες Επιτρόπους από τις πέντε που είχαν προταθεί αρχικά», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Τέλος, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές είπε ότι η Επιτροπή που ετοιμάζονται να ψηφίσουν είναι «πραγματικά ευρωπαϊκή» και τους ζήτησε να επιλέξουν ένα «πιο δυνατό και πιο ενωμένο μέλλον» και «ένα μέλλον ελευθερίας για την Ευρώπη». «Αυτός ο δρόμος δεν ήταν ποτέ ο πιο εύκολος. Αλλά μαζί, ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας πιάσουμε δουλειά λοιπόν. Ζήτω η Ευρώπη!».

Εάν λάβει το πράσινο φως από τους ευρωβουλευτές κατά την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η νέα ομάδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αναλάβει καθήκοντα στις αρχές Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία Επιτροπή που «κλίνει προς τα δεξιά», καθώς περίπου δεκαπέντε χαρτοφυλάκια διατίθενται σε Επιτρόπους που ανήκουν στην ευρωπαϊκή δεξιά (ΕΛΚ), που είναι και η κύρια πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

