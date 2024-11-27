Ίλον Μασκ: Όχι μόνο ανήρτησε, αλλά και «κάρφωσε» τον Λεωνίδα με τους 300 στο X

This is… Sparta. Ο μεγιστάνας και σθεναρός σύμμαχος του νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, όχι μόνο ανήρτησε, αλλά και «καρφίτσωσε», (για να μη φεύγει από τη ροή του) τον Λεωνίδα με τους 300 στον λογαριασμό του στο X.



Πρόκειται για φωτογραφία από την εμβληματική ταινία «300» του Ζακ Σνάιντερ, με τον Μασκ να γράφει στην ασπίδα του βασιλιά της Σπάρτης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ», θέλοντας να καταδείξει ότι το κοινωνικό δίκτυο X υπερασπίζεται το δικαίωμα του ελεύθερου λόγου όπως ο Λεωνίδας την πατρίδα του από τους Πέρσες.



Ο Μασκ δείχνει έτσι να ταυτίζεται με τον Λεωνίδα, με κάποιους κακοπροαίρετους να σχολιάζουν ότι θέλει να γίνει ο πραγματικός… ηγεμόνας της κυβέρνησης Τραμπ, μια που ανέλαβε το τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Πηγή: skai.gr

