Χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία, παρά τις προειδοποιήσεις του στρατού – Βίντεο, φωτογραφίες 

Στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο από τη Βηρυτό προς τον νότο επικρατεί μποτιλιάρισμα από χιλιάδες αυτοκίνητα γεμάτα οικογένειες, βαλίτσες και στρώματα

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους – Φωτογραφίες 

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι από νωρίς το πρωί μαζεύουν τα λιγοστά υπάρχοντά τούς και επιστρέφουν στα σπίτια τους, τόσο στα βόρεια προάστια της Δαμασκού όσο και στον νότο της χώρας. 

Στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο από τη Βηρυτό προς τον νότο επικρατεί μποτιλιάρισμα από χιλιάδες αυτοκίνητα γεμάτα οικογένειες, βαλίτσες και στρώματα.

Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του Λιβάνου επιστρέφουν στα σπίτια τους παρά τις προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού και του στρατού του Λιβάνου να μην επιστρέψουν αμέσως, καθώς οι μετακινήσεις των στρατευμάτων τους θα χρειαστούν χρόνο και δεν είναι ακόμα ασφαλές να επαναπατριστούν. 

Μάλιστα, σήμερα το πρωί,  λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στον Λίβανο με στόχο  κομβόι οχημάτων για να τα εμποδίσουν να φτάσουν σε απαγορευμένη περιοχή. Τα οχήματα εγκατέλειψαν την περιοχή μετά τα ισραηλινά πυρά.

Παρόλα αυτά, όλο και περισσότεροι εκτοπισμένοι από το νότο παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για τις πόλεις και τα χωριά τους, χωρίς να ξέρουν αν θα βρουν τα σπίτια τους όρθια. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πόλεμος ανάγκασε περίπου 900.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 3.823 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον Οκτώβριο του 2023, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Δείτε φωτογραφίες από τη μαζική επιστροφή των εκτοπισμένων Λιβανέζων στα σπίτια τους:

