Λιθουανία: Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών πίσω από τον εμπρησμό σε κατάστημα της IKEA

Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ήταν πίσω από μια εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα της ΙΚΕΑ πέρυσι το Μάιο στο Βίλνιους και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση στην Πολωνία μαζί με άλλους που συνδέονται με παρόμοια εγκλήματα, δήλωσε σήμερα Λιθουανός εισαγγελέας.

Δυτικοί αξιωματούχοι λένε ότι τα επεισόδια σαμποτάζ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και πιστεύεται ότι ύποπτοι ως έμμισθοι πράκτορες της Ρωσίας βρίσκονται πίσω από σειρά εγκλημάτων. Η Ρωσία διαψεύδει τακτικά οποιαδήποτε ανάμιξη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Λιθουανία, έδειξε ότι ο εμπρησμός του καταστήματος της ΙΚΕΑ συνδέεται με τη Ρωσία μέσω μιας μακράς αλυσίδας ενδιαμέσων, δήλωσε ο Αρτούρας Ουρμπέλις, εισαγγελέας στη λιθουανική γενική εισαγγελία.

«Αυτό συνδέεται με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, με τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε ο Ουρμπέλις σε δημοσιογράφους.

Η επίθεση πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες, ένας από τους οποίους ανήλικος, δήλωσε, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζεται ως υπόθεση τρομοκρατίας.

Ο άλλος ύποπτος συνελήφθη στη Λιθουανία λίγο μετά το έγκλημα, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

