Ρωσία: Επιβεβαίωσε ότι επίκειται συνομιλία Πούτιν – Τραμπ την Τρίτη

Την επικείμενη συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

«Ναι, πράγματι είναι έτσι», τόνισε. «Μια τέτοια συνομιλία προετοιμάζεται για την Τρίτη», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την προγραμματισμένη συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Η «Φωνή της Αμερικής» και το «Radio Liberty» είναι μέσα προπαγάνδας, αλλά το κλείσιμό τους είναι εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Ο Πεσκόφ δεν σχολίασε τα λόγια του Λουκασένκο ότι ο Πούτιν φέρεται να «δέχθηκε κλήση» από την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα ότι προγραμματίζει να μιλήσει την Τρίτη με τον Πούτιν και να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τις, όπως τις χαρακτήρισε, θετικές συνομιλίες που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ και ο Ρώσος πρόεδρος στη Μόσχα.

«Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Πούτιν (αύριο) Τρίτη. Έγινε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, θα δούμε εάν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, ίσως την Τρίτη», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν καθώς επέστρεφε στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα με το Air Force One.

«Θα δούμε αν μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο (στην Ουκρανία). Ίσως να μπορούμε, ίσως να μην μπορούμε, αλλά νομίζω πως έχουμε πολύ καλή πιθανότητα», υποστήριξε.

«Θα μιλήσουμε για εδάφη. Θα μιλήσουμε για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας», ανέφερε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις πιθανές παραχωρήσεις που μπορεί να τεθούν στη συζήτηση.



«Προς το παρόν δεν θα το σχολιάσουμε αυτό» αρκέστηκε να απαντήσει ο Πεσκόφ.



Πηγή: skai.gr

