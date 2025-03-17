«Όλοι για τον Γιάρντεν Μπίμπας»: περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες στο κάλεσμα για τον πατέρα του Κφιρ και του Αριελ, των δύο μικρών Ισραηλινών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η έκκληση του Ελί Μπίμπας, του πατέρα του, αναρτήθηκε χθες και συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 6,3 εκατομμυρίων σέκελ (1,5 εκατομμύριου ευρώ) μέσα σε μία ημέρα για την «σωματική, ηθική και οικονομική» ανασυγκρότηση του πρώην ομήρου, η ιστορία του οποίου συγκλόνισε το Ισραήλ και τον κόσμο.

Ο Γιάρντεν Μπίμπας απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, ταυτόχρονα με την γυναίκα του Σίρι και τα δύο παιδιά, τον Άριελ, τεσσάρων ετών και τον Κφιρ, οκτώμισι μηνών, αλλά από διαφορετικές ομάδες, στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς που βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου, χωρίς να γνωρίζει την τύχη της οικογένειάς του.

«Ο Γιάρντεν ανακάλυψε τη στιγμή της απελευθέρωσής του ότι είχε χάσει τα πάντα: την οικογένειά του, το σπίτι του, ό,τι είχε. Τώρα είμαστε εδώ για κείνον», έγραψε ο πατέρας του.

Ο Γιάρντεν Μπίμπας ενταφίασε τη γυναίκα του και τα παιδιά του στις 26 Φεβρουαρίου, μετά την παράδοση των σορών τους από της Χαμάς. Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου από όπου πέρασε η πομπή και οι εικόνες αυτές συγκλόνισαν ολόκληρο τον κόσμο

Οι συνθήκες του θανάτου της οικογένειας Μπίμπα δεν έχουν διευκρινισθεί. Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι η μητέρα και τα δύο παιδιά δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στη Γάζα. Η Χαμάς ανακοίνωσε τον Νοέμβριο 2023 ότι οι τρεις σκοτώθηκαν κατά της διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού στον τόπο κράτησής τους.

Πολλές οικογένειες πρώην ομήρων, στρατιωτών ή πολιτών που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν απευθύνει εκκλήσεις για συγκέντρωση χρημάτων, με μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, αλλά σπανίως με τόσο γρήγορα αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

