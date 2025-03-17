Λογαριασμός
Ο ιδρυτής του Telegram Πάβελ Ντούροφ ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στο Ντουμπάι

Ο Ντούροφ συνελήφθη σε αεροδρόμιο κοντά στο Παρίσι τον περασμένο Αύγουστο και τέθηκε υπό επίσημη έρευνα, ενώ του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη Γαλλία

Ντούροφ: Ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στο Ντουμπάι

Ο ρωσικής καταγωγής ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Telegram Πάβελ Ντούροφ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέστρεψε στο Ντουμπάι.

Ο Ντούροφ συνελήφθη σε αεροδρόμιο κοντά στο Παρίσι τον περασμένο Αύγουστο και στη συνέχεια τέθηκε υπό επίσημη έρευνα, ενώ του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη Γαλλία.



Ο Ντούροφ δήλωσε ότι είχε περάσει αρκετούς μήνες στη Γαλλία «λόγω έρευνας που σχετίζεται με τη δραστηριότητα εγκληματιών στο Telegram. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, αλλά αισθάνομαι υπέροχα που βρίσκομαι στο σπίτι». 

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανακριτές που επέτρεψαν να συμβεί αυτό, καθώς και τους δικηγόρους και την ομάδα μου για τις αδιάκοπες προσπάθειές τους να αποδείξουν ότι, όσον αφορά τον έλεγχο, τη συνεργασία και την καταπολέμηση του εγκλήματος, το Telegram για χρόνια όχι μόνο εκπλήρωνε αλλά και υπερέβαινε τις νομικές του υποχρεώσεις» επέμεινε.
