Η Πορτογαλία καταρτίζει ένα «αξιόπιστο» σχέδιο σταδιακών ετήσιων αυξήσεων των αμυντικών δαπανών για την επίτευξη του νέου στόχου του ΝΑΤΟ για 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035 χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα οικονομικά της, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι παρά τις πολύ μεγάλες προγραμματισμένες αμυντικές δαπάνες, βασίστηκε στην ικανότητα της οικονομίας να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο και στην απόδοση αυτών των επενδύσεων στην υπόλοιπη οικονομία.

«Η Πορτογαλία θέλει να κάνει μικρές ετήσιες αυξήσεις που μεταφράζονται σε μια αξιόπιστη ανοδική πορεία για την επίτευξη του στόχου του 5% έως το 2035. Θα το διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού», δήλωσε σε συνέδριο για την άμυνα.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη πριν από τρεις εβδομάδες, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν τον στόχο των αμυντικών δαπανών της συμμαχίας στο 5% την επόμενη δεκαετία, με το 3,5% να διατίθεται για την βασική άμυνα και το 1,5% για επενδύσεις διπλής χρήσης, όπως οι υποδομές.

Ο στόχος θα επανεκτιμηθεί το 2029.

Ο Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η Πορτογαλία και η Ευρώπη «πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητές τους και η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία».

Η Πορτογαλία πρέπει να ενισχύσει τη θαλάσσια και αεροπορική της ικανότητα, καθώς διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή και μία από τις μεγαλύτερες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στον κόσμο, είπε.

Η πορτογαλική κυβέρνηση δήλωσε πριν από ένα μήνα ότι θα αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ φέτος, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

«Ο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά είναι πιο φιλόδοξος στην υλική του εκτέλεση παρά στην οικονομική του εκτέλεση», δήλωσε ο Μοντενέγκρου.

Μεταξύ των 32 μελών του ΝΑΤΟ, η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του οικονομικού προϊόντος. Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι ανήλθαν σε 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ή 1,58% του ΑΕΠ.

Η Πορτογαλία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό της σε καθένα από τα επόμενα τέσσερα χρόνια και να μειώσει τον δείκτη δημόσιου χρέους της, μετά από πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ το 2024.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.