«Τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνται σχολαστικά», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του «Γκλόρια»

Η εταιρεία Carris, η οποία διαχειρίζεται το «Elevador da Glória» (τελεφερίκ Γκλόρια) στη Λισαβόνα, με ανακοίνωσή της διαβεβαίωσε ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εκτελέστηκαν και τηρήθηκαν, δηλαδή η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι ενδιάμεσες συντηρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκαν κανονικά το 2022 και το 2024».

Η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης και οι καθημερινές επιθεωρήσεις έχουν τηρηθεί σχολαστικά» και πρόσθεσε ότι «ξεκίνησε αμέσως έρευνα, από κοινού με τις αρχές, για να προσδιοριστούν τα πραγματικά αίτια αυτού του ατυχήματος».

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Πέδρο Μπόγκας, μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε: «Το πρωτόκολλο συντήρησης τηρήθηκε σχολαστικά. Η συντήρηση εκτελείται από εξωτερική εταιρεία εδώ και 14 χρόνια».

Σύμφωνα με το CNN Portugal, η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Δικαστικής Αστυνομίας έχει κληθεί να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα της Λισαβόνας (DIAP).

Πηγή: skai.gr

