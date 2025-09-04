Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani) απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Giorgio Armani», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος μόδας.

Το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία που είχε ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που τον οδήγησε να απουσιάσει από τις επιδείξεις του ομίλου του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο. Η πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του σύμφωνα με το Reuters.

Γνωστός και ως «Re Giorgio» –Βασιλιάς Τζόρτζιο– φημιζόταν για την προσωπική του εποπτεία σε κάθε λεπτομέρεια: από τις συλλογές και τις καμπάνιες μέχρι τα χτενίσματα των μοντέλων λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό κύκλο χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Ποιος ήταν

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι (ιταλικά: Giorgio Armani‎‎), ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και θεωρούταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας, σύμφωνα με τη wikipedia.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

