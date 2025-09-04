Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να συμβάλλουν αποφασιστικά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μετά την επίτευξη μιας λύσης, μέσω διαπραγματεύσεων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Μετά τη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, ο ίδιος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόοδο των εργασιών.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε ανακοίνωση μετά τις συνομιλίες των συμμάχων του Κιέβου την Πέμπτη, δήλωσε, επίσης, ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να διευρύνει τη στήριξή της προς την Ουκρανία και θα αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι Ευρωπαίοι είναι προετοιμασμένοι να συμβάλουν αποφασιστικά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μετά από μια διαπραγματευμένη λύση. Η Γερμανία θα αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

«Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Οι Ευρωπαίοι εταίροι ελπίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

