Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ , Ντμίτρο Μπριζίνσκι, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση

Σύμφωνα με τον Μπριζίνσκι την ώρα του πυραυλικού τα μέλη της αποστολής αποναρκοθετούσαν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

