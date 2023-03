Ο Λίνεκερ δεν φοβάται την απόλυση από το BBC: «Ανυπομονώ να παρουσιάσω την εκπομπή μου το Σάββατο»

Άνετος και ανυπόμονος να παρουσιάσει την εκπομπή του το Σάββατο «εμφανίστηκε» στα social media ο άλλοτε σπουδαίος ποδοσφαιριστής και νυν παρουσιαστής του BBC, Γκάρι Λίνεκερ, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την κριτική του για το σχέδιο ασύλου, το οποίο συνέκρινε με τις ενέργειες της ναζιστικής Γερμανίας.

Αρκετοί πολιτικοί στη Βρετανία κατέκριναν τον Γκάρι Λίνεκερ για την άποψη που εξέφρασε, ζητώντας την αποπομπή του από το BBC.

Ο ίδιος χαρακτήρισε σήμερα στο Twitter «γελοία» την όλη ιστορία και δήλωσε ανυπόμονος να παρουσιάσει την εκπομπή του Match of the day, το Σάββατο, δηλώνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν ανησυχεί για μία πιθανή «απόλυση από το BBC.

Well, it’s been an interesting couple of days. Happy that this ridiculously out of proportion story seems to be abating and very much looking forward to presenting @BBCMOTD on Saturday. Thanks again for all your incredible support. It’s been overwhelming.