Ζητούν την απόλυση του Γκάρι Λίνεκερ από το BBC - Παρομοίασε σχέδιο για το μεταναστευτικό με ναζιστικές πρακτικές

Το σλόγκαν «Stop the boats» («Σταματήστε τις βάρκες») αναγραφόταν στο πόντιουμ του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων για το νέο νομοσχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής. Το σλόγκαν μάλιστα αναφέρθηκε δυο φορές σε βίντεο του υπουργείου Εσωτερικών. Το «πάθος» της συντηρητικής κυβέρνησης να εμποδίσει οποιονδήποτε μετανάστη, ακόμα και από τη δυνατότητα αίτησης ασύλου, ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων.

Μια από τις πιο έντονες αντιδράσεις ήταν εκείνη του Γκάρι Λίνεκερ, πρώην ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αγγλίας και παρουσιαστή αθλητικής εκπομπής του BBC επί 24 χρόνια. Παλαιότερα είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για το σχόλιό του, μετά από έναν οδυνηρό αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας από τη Γερμανία, ότι «το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο αγωνίζονται 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί».Αυτή τη φορά τα σχόλια ήταν πολύ πιο αιχμηρά.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp