Liam Payne: 3 συλλήψεις για τον θάνατο του τραγουδιστή των One Direction

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Αργεντινή αναφορικά με τον θάνατο του τραγουδιστή Liam Payne.

Ο 31χρονος τραγουδιστής, έχασε τη ζωή του, στις 16 Οκτωβρίου αφού έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Οι Αργεντινοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι άτομο που συνόδευε τον καλλιτέχνη κατηγορήθηκε για την εγκατάλειψη του, γεγονός που συνετέλεσε στον θάνατό του.

Το ίδιο άτομο κατηγορείται ότι τον διευκόλυνε να βρει ναρκωτικά, προμηθεύοντας τα.

Για προμήθεια ναρκωτικών κατηγορούνται επίσης ένας υπάλληλος ξενοδοχείου και ένα τρίτο άτομο.

Κανένας από τους συλληφθέντες δεν κατονομάστηκε, σύμφωνα με το BBC.

Ο 31χρονος Πέιν ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ποπ μουσικής μετά την εμφάνισή του στο X Factor.

Η φήμη του εκτοξεύτηκε με την συμμετοχή του στο boyband One Direction τη δεκαετία του 2010.

Οι αρχές της Αργεντινής διεξάγουν έρευνα γύρω από τα γεγονότα που συντελέστηκαν στη ζωή του τραγουδιστή, λίγες μέρες πριν να σκοτωθεί στο ξενοδοχείο CasaSur.

Επιπλέον, ερεύνησαν εννέα φορές το σπίτι του στο Μπουένος Άιρες ενώ συνεχίζεται η συγκέντρωση στοιχείων από τα δεδομένα του σπασμένου φορητού υπολογιστή του και άλλων συσκευών που κατασχέθηκαν.

Πηγή: skai.gr

