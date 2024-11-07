Εμμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στις προεκλογικές του εξαγγελίες καθώς την Πέμπτη επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι μια από τις πρώτες του προτεραιότητες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο είναι να κάνει τα σύνορα «ισχυρά» και να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την προεκλογική του υπόσχεση για μαζικές απελάσεις, είπε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «άλλη επιλογή» από το να τις πραγματοποιήσει.

Παράλληλα, ο εκλεγμένος πρόεδρος χαρακτήρισε «σαρωτική» τη νίκη του επί της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, την οποία εκλαμβάνει ως εντολή «να φέρει την κοινή λογική» στη χώρα.

«Πρέπει προφανώς να κάνουμε τα σύνορα ισχυρά, και ταυτόχρονα, θέλουμε να έρθουν άνθρωποι στη χώρα μας», είπε. «Και ξέρετε, δεν είμαι κάποιος που λέει «Όχι, δεν μπορείς να μπεις». Θέλουμε να μπει κόσμος».

Ως υποψήφιος, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί επανειλημμένα να πραγματοποιήσει τη «μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην αμερικανική ιστορία». Ερωτηθείς για το κόστος του σχεδίου του, είπε, "Δεν είναι θέμα τιμής. Πραγματικά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν άνθρωποι έχουν σκοτώσει και δολοφονήσει, όταν βαρόνοι ναρκωτικών έχουν καταστρέψει χώρε, τώρα θα επιστρέψουν σε αυτές τις χώρες γιατί δεν θα μείνουν εδώ.

Σημειώνεται, ότι ο Τραμπ σημείωσε ποσοστά ρεκόρ μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων, τους οποίους οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν εστιάζοντας στη ρητορική του Τραμπ για τους μετανάστες και το ρατσιστικό αστείο ενός κωμικού υπέρ του Τραμπ για το Πουέρτο Ρίκο.

Στην τηλεφωνική συνέντευξη της Πέμπτης, απέδωσε εν μέρει το μήνυμά του για τη μετανάστευση ως τον λόγο που κέρδισε τις εκλογές, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι του «θέλουν να έχουν σύνορα και τους αρέσει να έρχονται οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να έρθουν με αγάπη για τη χώρα, να μπουν νόμιμα».

Τα ποσοστά από τους Λατίνους και τις γυναίκες

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης τον ποικιλόμορφο συνασπισμό ψηφοφόρων που προσέλκυσε, επισημαίνοντας τα ποσοστά που αύξησε από το 2020 μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων, των νεαρών ψηφοφόρων, των γυναικών και των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής.

«Άρχισα να βλέπω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευθυγράμμιση απόψεων επειδή οι Δημοκρατικοί δεν σκέφτονται τη χώρα», είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες με την Κάμαλα Χάρις και τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά τις εκλογές.

«Πολύ ωραίες κλήσεις, με σεβασμό και από τις δύο πλευρές», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι η Χάρις «μίλησε για τη μετάβαση και είπε ότι θα ήθελε να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται, με το οποίο συμφωνώ φυσικά».

Στην ομιλία της στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ την Τετάρτη , η Χάρις είπε ότι είπε στον Τραμπ: «Θα βοηθήσουμε αυτόν και την ομάδα του στη μετάβασή τους και ότι θα συμμετάσχουμε σε μια ειρηνική μεταφορά εξουσίας».

Ο Μπάιντεν, απευθυνόμενος στο έθνος σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο το πρωί της Πέμπτης, προέτρεψε τους ψηφοφόρους «να αποδεχτούν την επιλογή που έκανε η χώρα» για την επανεκλογή του Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο ίδιος και ο Μπάιντεν στο τηλέφωνο συμφώνησαν να γευματίσουν μαζί «πολύ σύντομα».

Είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με περίπου 70 παγκόσμιους ηγέτες από το πρωί της Τετάρτης, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζήτηση την οποία ο εκλεγμένος πρόεδρος περιέγραψε ως «πολύ καλή».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι μίλησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συνομιλία.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά σημείωσε ότι «νομίζω ότι θα μιλήσουμε».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία εάν εκλεγεί, λέγοντας τον Σεπτέμβριο ότι θα διαπραγματευόταν μια συμφωνία «που είναι καλή και για τις δύο πλευρές ».



Πηγή: skai.gr

