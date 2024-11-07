Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αρνήθηκε να εισέλθει σε ιερό χώρο υπό τη γαλλική διοίκηση στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη λόγω της παρουσίας των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες συνέλαβαν για σύντομο χρονικό διάστημα δύο Γάλλους αξιωματούχους στο τελευταίο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών.

Το περιστατικό, το οποίο έρχεται εν μέσω τεταμένων διπλωματικών σχέσεων λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, σημειώθηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επρόκειτο να επισκεφθεί την εκκλησία του Pater Noster στο Όρος των Ελαιών.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προέκυψε λογομαχία μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και δύο Γάλλων φρουρών ασφαλείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως αφού ανέφεραν ότι είναι διπλωμάτες.

Israël humilie la France.



La police israélienne a pénétré de force sur un site archéologique à Jérusalem géré par la France, alors qu’elle n’en a pas le droit, et a arrêté 2 gendarmes français. Voilà ce qui se passe quand on rampe devant un pays tiers. pic.twitter.com/eP2aUKB4ux — Claude El Khal (@claudeelkhal) November 7, 2024

Το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι κάθε ξένος ηγέτης συνοδεύεται από το προσωπικό ασφαλείας του, ζήτημα το οποίο «είχε διευκρινιστεί εκ των προτέρων στον προπαρασκευαστικό διάλογο με τη γαλλική πρεσβεία στο Ισραήλ».

Το κτιριακό συγκρότημα, που στα γαλλικά ονομάζεται Eleona, στεγάζει επίσης ένα μοναστήρι και βρίσκεται υπό γαλλική διοίκηση.

«Αυτή η παραβίαση μιας τοποθεσίας υπό γαλλική ευθύνη κινδυνεύει να υπονομεύσει τους δεσμούς που είχα έρθει να καλλιεργήσω με το Ισραήλ σε μια στιγμή που όλοι πρέπει να προχωρήσουμε την περιοχή στον δρόμο προς την ειρήνη», είπε ο Μπαρό.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Παρίσι θα κληθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.